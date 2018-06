10 miljoen euro kunst staat op Zeedijk 16 juni 2018

02u50 0

Op de Zeedijk tussen Knokke en Heist loopt nog tot 15 augustus een gratis wandelroute langs tal van kunstwerken.





De wandelaars worden verwend met 25 beeldhouwwerken van de internationale kunstenaars Carole Feuerman en Rabarama. "Het thema draait volledig rond de vrouw", zegt organisator Alexander Tuteleers. De waarde van alle beelden samen is indrukwekkend: 10 miljoen euro. De meest gebruikte materialen, zijn marmer en brons. Schrik voor diefstal heeft de organisatie niet. "Alle beelden zijn verankerd in beton. Sommige wegen tot 28 ton. Dat lijkt me al moeilijk om mee te nemen", knipoogt Tuteleers. "Wat vandalisme betreft is het risico natuurlijk wel groter. We hopen dat iedereen z'n gezond verstand gebruikt en van de beelden blijft." (MMB)