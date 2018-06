10 jaar geëist, maar leider wil vrijspraak RAMKRAKERS JUWELIER EN LOUIS VUITTON VERDACHT VAN 22 FEITEN SIEBE DE VOOGT

12 juni 2018

02u30 0 Knokke-Heist Voor een dubbele ramkraak bij een juwelier en de Louis Vuitton-winkel in Knokke riskeert de bendeleider 10 jaar cel. Toch gaat hij resoluut voor de vrijspraak. En ook de zes andere beklaagden ontkennen of minimaliseren hun aandeel.

Zware diefstallen, inbraken en zelfs doodslag. Op één na begingen alle zeven Roemenen die gistermorgen in de Brugse rechtbank terechtstonden, al zware feiten in het buitenland.





"Via observaties en telefonieonderzoek kregen we een duidelijk beeld van deze internationale bende", sprak de procureur. "In totaal verdenken we hen van liefst 22 feiten in het hele land: allemaal drieste inbraken in handelszaken die vooraf gingen door de diefstal van wagens, nummerplaten en brandblussers om nadien hun sporen mee te wissen."





250.000 euro buit

Het onderzoek ging in de nacht van 11 op 12 april 2017 van start na een dubbele ramkraak in Knokke. Gangsters reden er met een gestolen terreinwagen in op de etalages van de Louis Vuitton-winkel in de Kustlaan. Ze maakten zo'n 150 dure handtassen buit: goed voor een waarde van liefst 250.000 euro. Kompanen gingen kort voordien op dezelfde manier tewerk bij juwelier Colman in de Elizabetlaan. Ze richtten er 150.000 euro schade aan, maar raakten niet binnen.





Sokken

Met drie terreinwagens sloegen de ramkrakers op de vlucht, op de hielen gezeten door de politie. De gangsters spoten brandblussers leeg om de agenten het zicht te belemmeren en gooiden aan hoge snelheid zelfs een brandblusapparaat uit een rijdende wagen. Het voorbije jaar konden zeven Roemenen stelselmatig opgepakt worden. Volgens het openbaar ministerie ging de bende erg professioneel te werk. "Ze gebruikten geen gsm's, maar enkel walkietalkies. Om geen sporen achter te laten, droegen de beklaagden sokken over hun schoenen. Ze specialiseerden zich in ramkraken en inbraken via het dak en maakten zo vooral exclusieve lederwaren, racefietsonderdelen en gemotoriseerd tuinmateriaal buit. Hun opbrengsten werden witgewassen in casino's."





Overbezorgde schoonmoeder

De leider van de bende hangt liefst 10 jaar cel boven het hoofd. De man vraagt over de hele lijn de vrijspraak. "In dit dossier zit geen enkel bezwarend element tegen mijn cliënt", pleitte z'n advocaat Joris Van Cauter.





"Op de taps is te horen dat hij de anderen opdraagt bedlinnen mee te brengen. Dat wijst eerder op een overbezorgde schoonmoeder dan op een leider." De zes andere beklaagden riskeren 5 tot 8 jaar cel. Ook zij ontkennen elke betrokkenheid of minimaliseren hun aandeel. De rechter velt een vonnis op 25 juni.