10.389ste bezoeker Surf Tribe gehuldigd 05 mei 2018

Burgemeester Graaf Leopold Lippens, schepen Annie Vandenbussche en fotograaf Stephan Vanfleteren verwelkomden de 10.389ste bezoeker van de tentoonstelling Surf Tribe in Cultuurcentrum Scharpooord in Knokke-Heist. De expo is al meer dan een maand open en de bezoekerscijfers overstijgen alle verwachtingen. Vanfleteren reisde anderhalf jaar lang de wereld rond om portretten te fotograferen van surfers. Hij reisde voor deze tentoonstelling onder andere naar de kusten van Hawaï, Bali, Sri Lanka, Australië, Nieuw-Zeeland, Californië en het Afrikaanse São Tomé en Príncipe (de zogenaamde Chocolate Islands), maar ook gewoon





(MMB)