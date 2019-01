1 op de 5 rijdt te snel in Knokke-Heist: “Geen lukrake controles” Mathias Mariën

16 januari 2019

12u34 0 Knokke-Heist De flitswagen van de lokale politie controleerde in december 7.431 wagens op hun snelheid in Damme en Knokke-Heist. Hiervan reden er 1.486 (ofwel 1 op de 5) te snel.

Een hardrijder haalde zelfs een snelheid van 179 km per uur waar slechts 70 is toegelaten. Voor dit roekeloos rijgedrag moet de bestuurder zich binnenkort verantwoorden voor de politierechter. De lokale politie zet de flitswagen niet lukraak in. “Ons politieteam selecteert de flitslocaties op basis van ongevallencijfers, informatie van snelheidsinformatieborden en eerdere verkeerscontroles”, verduidelijkt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. “Locaties waar een verhoogd veiligheidsrisico is voor fietsers en voetgangers krijgen voorrang. Controles in schoolomgevingen en langs fietsroutes van schoolgaande kinderen staan dan ook hoog op de agenda.” De lokale politie roept alle bestuurders op zich hoffelijk te gedragen in het verkeer en de snelheidslimieten te respecteren. In Damme en Knokke-Heist kan je het hele jaar door op snelheid, rijden onder invloed, gsm-gebruik en gordeldracht worden gecontroleerd. Inwoners kunnen gevaarlijke verkeerssituaties steeds melden via PZ.DKH.Verkeer@police.belgium.eu.