1 op 5 rijdt te snel in mei 06 juni 2018

De flitswagen van de lokale politie Damme/Knokke-Heist heeft in mei 12.447 voertuigen gecontroleerd op hun snelheid. Hiervan reden er 2.314 (19 procent of 1 op 5) te snel. Eén hardrijder haalde zelfs 160 per uur waar slechts negentig is toegelaten. Voor dit roekeloos rijgedrag moet de bestuurder zich binnenkort verantwoorden voor de politierechter. In totaal reden ook 433 bestuurders te snel voorbij een vaste flitscamera. De politiezone houdt gerichte controles en kan zo heel wat hardrijders betrappen. (MMB)