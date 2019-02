1 op 5 kinderen gaat met niet-verkeersveilige fiets naar school Mathias Mariën

19 februari 2019

14u53 0 Knokke-Heist De lokale politie en jeugdraad betrapten tijdens de campagne ‘Ej me velo gezien’ 284 fietsers die reden met een niet-verkeersveilige fiets in Knokke-Heist. Ook in Damme liepen 68 fietsers tegen de lamp.

“Veel jongeren rijden naar de school, jeugdbeweging of sportvereniging zonder goed zichtbaar te zijn in het verkeer”, zegt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. “Ouders staan er nog te weinig bij stil dat een verkeersveilige fiets en het dragen van fluorescerend en reflecterend materiaal het verschil kan maken in het verkeer.”

Resultaten

De lokale politie Damme/Knokke-Heist controleerde tijdens de donkere maanden 1.683 fietsers. In totaal reden 352 fietsers (ofwel 1 op de 5) met een niet-verkeersveilige fiets. Hiervan hadden maar liefst 110 fietsen geen of een defect fietslicht. De fietsers die in orde waren, kregen enkele spaak-reflectoren cadeau. De andere fietsers kregen een proces-verbaal (van waarschuwing) en moesten hun fiets binnen de week in orde stellen.

Prijsuitreiking Knokke-Heist

De jonge fietsers die reden met een verkeersveilige fiets en een extra inspanning leverden om goed zichtbaar te zijn in het verkeer, bijvoorbeeld door het dragen van een fluohesje, maakten ook kans op een monkeylight of cinematicket. Een onschuldige hand bij de Knokke-Heistse jeugdraad maakte de winnaars bekend. De monkeylights gingen naar Luca Tolhoek, Gijs Gheldof en Wyatt Steurbaut. Cyriel Poppe, Lise Savels en Dion Dobbelaere krijgen elk een cinematicket cadeau. De uitreiking eindigde met een warme oproep. “De donkere maanden zijn nog niet achter de rug”, zei schepen Annie Vandenbussche. “Blijf goed zichtbaar in het verkeer en verplaats je steeds met een verkeersveilige fiets.”