1 op 4 rijdt te snel 30 maart 2018

02u49 0

De lokale politie Damme/Knokke-Heist zette vorige week verschillende verkeersacties op touw. Tijdens de controles blies één bestuurder positief. Een andere automobilist reed onder invloed van drugs en was in het bezit van marihuana. Ook een tweede bestuurder kreeg een proces-verbaal voor het bezit van verdovende middelen. Het politieteam betrapte ook een automobilist al gsm'end achter het stuur en vijf personen die hun gordel niet droegen. Ook de flitswagen werd ingezet. In totaal reden 536 van de 2.055 gecontroleerde wagens te snel. Eén hardrijder haalde zelfs een snelheid van 185 kilometer per uur op een locatie waar 90 is toegelaten. Vijf bestuurders moesten hun rijbewijs afgeven. Tijdens één actie lag de focus op de laad- en loszones. Negen bestuurders kregen een boete. Het politieteam plant ook de komende weken controles. (MMB)