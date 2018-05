"Zwinkoe op de grill smaakt heerlijk" EX-SLAGERS BEGINNEN EIGEN BARBECUERESTAURANT MATHIAS MARIËN

02u46 0 Knokke-Heist Marnix Rabaut (56) en Christine Haegebaert (52) laten na 32 jaar hun slagerij achter zich om in Ramskapelle barbecuerestaurant De Terp te openen. "Hoe de Knokse Zwinkoeien van mijn broer smaken op de grill? Dat moet iedereen maar komen proeven", lacht het koppel.

Barbecueën blijft razend populair, het succes van het VIER-programma 'Grillmasters' is het beste bewijs. Marnix en Christine springen nu mee op de kar en openen De Terp langs de Ramskapellestraat in Ramskapelle. Op een boogscheut van Knokke-Heist wil het koppel de klanten verwennen met hun churrasco-grill. Simpel gezegd: een Zuid-Amerikaanse barbecue. "Grote spiesen met vlees, vis en groenten worden langzaam gegrild en blijven daardoor stevig en sappig", legt Marnix de werking uit. Wie meer houdt van het traditionele, kan kiezen voor de Green Egg, de groene eivormige houtskoolbarbecue die de jongste jaren bekendheid verwierf in kookprogramma's.





Ervaring in een restaurant hebben Marnix Rabaut en Christine Haegebaert opvallend genoeg niet. Het koppel uit Ramskapelle had 32 jaar lang een beenhouwerij in het Gentse, maar besloot het over een andere boeg te gooien dichter bij huis. "Het kriebelde om terug te keren naar de basis. Vlees heeft bovendien nog weinig geheimen voor ons. Aan onze slagerij was ook een traiteur verbonden. We weten dus wel hoe we iets moeten bereiden. Maar het blijft effectief spannend om ons eigen restaurant te beginnen", glimlachen Marnix en Christine.





Twijfels om op hun leeftijd volledig opnieuw te beginnen, waren er nooit. "We geven ons 100 procent en willen van De Terp iets heel moois maken", aldus Marnix. Hun concept is duidelijk. Voor 34 euro kan je in de gezellig ingerichte zaak à volonté genieten van acht soorten vlees en vis. Inclusief een aardappel in de schil, seizoengroenten en een tapasbord als voorgerecht. Voorlopig begint het koppel kleinschalig en is het aantal plaatsen beperkt.





Leuk detail: een deel van het vlees komt van even verderop in een wei van 'het Zwin'. "Mijn broer is landbouwer en houdt de koeien op zijn land", legt Marnix uit. "Onze specialiteit is Limousinvlees. Doordat de runderen grazen in Het Zwin, krijgen ze een specifieke smaak. Dewelke? Dat is moeilijk uit te leggen. Vlees van de Zwinkoeien heeft een wat zilte smaak. Maar eigenlijk moeten de mensen zelf komen proeven om te weten wat we bedoelen. Ze zullen zich het niet beklagen", zegt het koppel met de glimlach. Voor alle informatie en reservaties kan je terecht op www.deterp.be.