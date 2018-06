"Zonder golven geen surfclub" KOMST PROEFEILAND STUIT OP HEVIG VERZET MATHIAS MARIËN

29 juni 2018

03u02 0 Knokke-Heist Ook de handelaars en de surfers zijn tegen de komst van een proefeiland voor de kust van Knokke-Heist. "Dan verdwijnen de golven en kunnen wij onze deuren sluiten", klinkt het bij Surfers Paradise. Er doet al een petitie de ronde.

Burgemeester van Knokke-Heist Leopold Lippens (Gemeentebelangen) wil zich op alle mogelijke manieren verzetten tegen de komst van het proefeiland in 2020 en krijgt daarbij de volle steun van een groot deel van de bewoners. In de badplaats doet nu een petitie de ronde tegen de komst van het proefeiland. Volgens burgemeester Lippens zullen de plannen ervoor zorgen dat er amper nog golven richting strand zullen komen. Sterker: van een echt strand zou zelfs geen sprake meer zijn. Ook de strandbarhouders zouden zo heel wat klanten verliezen en op termijn dus moeten sluiten. De hele lokale middenstand is van mening dat de plannen nefast zullen zijn voor het toerisme. "De komst van dit proefeiland is dramatisch nieuws", klinkt het eensgezind.





Bij Surfers Paradise, de bekendste watersportclub in Knokke, bevestigen ze de vrees. "Eerlijk? Ik dacht dat die plannen voor binnen 100 jaar zouden zijn. Maar het blijkt nu écht wel kort dag te zijn. Het is vijf voor twaalf als we er iets aan willen veranderen", zegt zaakvoerder Frank Vanleenhove. "De beslissing zou zonder meer betekenen dat de badstad Knokke-Heist niet meer aan de Noordzee zou gelegen zijn, maar aan een kanaal. Ze verpakken dat onder het mom van 'kustbescherming tegen de 1.000 jarige storm'. Maar wie gelooft dat als de overheid meteen een nieuwe scheepvaartroute wil creëren door dat 'kanaal' te gebruiken door een opening te maken in de oostelijke strekdam om de binnenvaart vanuit de Westerschelde naar de haven van Zeebrugge reden van bestaan te geven. Het is schandalig", is Vanleenhove duidelijk.





Weg zeezicht

Ook voor de watersporters zou de komst van zo'n eiland dramatische gevolgen hebben. "Van golven zou geen sprake meer zijn. Surfen wordt dus onmogelijk. Ook varen wordt moeilijk, dat is verboden in de omgeving van beroepsvaart. Het is simpel: als de plannen worden doorgevoerd, kunnen we onze deuren sluiten. En we zullen zeker niet de enige zijn", aldus Vanleenhove. Burgemeester Lippens gaat nog een stapje verder en ziet ook de lokale immobiliënsector helemaal instorten. Want zeezicht mag je volgens hem vergeten. De tegenstanders verwoorden het simpel: "We willen een Noordzeekust, geen Noordzeekanaal", klinkt het.





Verkiezingskoorts

Bij N-VA Knokke-Heist luisterden ze met verbazing naar de uitlatingen van de burgemeester. "Dit lijkt hard op verkiezingskoorts", zegt fractieleidster Cathy Coudyser. "Op deze manier probeert meneer Lippens de bevolking angst aan te jagen."