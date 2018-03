"Winkelstraten worden net Ramblas" HANDELSDRIEHOEK IN KNOKKE-HEIST KRIJGT VOLLEDIGE MAKE-OVER MATHIAS MARIËN

29 maart 2018

02u41 0 Knokke-Heist De Lippenslaan in Knokke-Heist krijgt de komende jaren een grondige facelift. "We streven naar een open, gezellige vlakte", zegt schepen van Toerisme Anthony Wittesaele. In de tussentijd wordt het slechte wegdek tijdelijk heraangelegd.

Wie Knokke-Heist binnenrijdt langs de Lippenslaan, één van de belangrijkste toegangswegen tot de badplaats, merkt het meteen: het wegdek is al geruime tijd in zeer slechte staat.





De situatie is zo nijpend, dat het gemeentebestuur besloot niet te wachten op de volledige herinrichting van de Laan de komende jaren. "Het werd simpelweg te gevaarlijk", zegt burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen). "Zowel fietsers als autobestuurders hadden klachten over het hobbelige wegdek. Het is een dure, maar noodzakelijke ingreep." De tijdelijke oplapwerken zullen in verschillende fases gebeuren. Tegen juni moet de volledige Lippenslaan opnieuw vlot berijdbaar zijn. De kostprijs wordt geschat op ruim 677.000 euro.





Ramblas van Knokke

De gemeente is echter van plan de komende jaren heel wat meer te investeren. "De handelsdriehoek Lippenslaan-Dumortierlaan-Kustlaan krijgt een volledige make-over", zegt schepen van Openbare Werken Philippe Vlietinck (Gemeentebelangen). Een studiebureau is volop bezig met het uitwerken van een concreet plan. De verwachtingen zijn alvast hoog gespannen. "We streven naar een open, gezellige vlakte. Het belangrijkste is dat de winkelstraten bereikbaar blijven, maar tegelijk aantrekkelijk zijn voor fietsers en wandelaars", gaat schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen) verder.





De ultieme droom: de Ramblas van Barcelona integreren in Knokke-Heist. Een concept dat weliswaar heel wat grondige veranderingen zou teweegbrengen in het uitzicht.





"Het kan dan ook nog jaren duren voor het eindresultaat te zien zal zijn", zegt directeur stadsontwikkeling Jan Van Coillie. "Een van de ideeën is om de middenbermen weg te halen. Al zijn de handelaars in dat geval vooral bevreesd voor het aantal parkeerplaatsen." De komende tijd zal een studiebureau samen met een team van architecten en mobiliteitsexperten het concept verder uitrollen."Het is uiteraard de bedoeling dat het uitzicht van de handelsdriehoek in elkaar overloopt", gaat Van Coillie verder. Opmerkelijk is dat bij het uitwerken van de plannen ook rekening wordt gehouden met de ideeën die burgers op het digitale participatieplatform van de gemeente konden geven. Ondertussen wachten de handelaars af wat de toekomst brengt.





Al is lang niet iedereen bevreesd over het mogelijk verminderd aantal parkeerplaatsen. "Niemand kan tegen verandering zijn als het de uitstraling ten goede komt. Misschien is het eerste idee dus niet zo slecht. De tijdelijke oplapwerken zijn welkom. Er liggen wel wat stenen los. Al valt het uiteindelijk in de meeste stukken wel nog mee", zegt Tim Bulcke van Peak Performance. Op het eindresultaat en de concrete plannen is het nog een hele tijd wachten. Vast staat: de gemeente wil de handelsdriehoek meer dan ooit verder ontwikkelen.