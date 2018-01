"Voor echte gastronomie moet je niet bij ons zijn" THAI 'BOO RAAN' BLIKVANGER IN BROCHURE VOL TOPZAKEN MATHIAS MARIËN

02u46 0 Knokke-Heist De brochure 'Toprestaurants Knokke-Heist & omgeving 2018' bundelt maar liefst 24 Michelinsterren en 69 Gault&Millau-adresjes. Een van de opvallendste namen is Boo Raan van Dokkoon Kapueak en Patrick Delanghe. Amper een jaar na de opening scheert de Thaise keuken er hoge toppen. "Echt alles wordt à la minute klaargemaakt."

Het Thaise restaurant in de Edward Verheyestraat kreeg enkele maanden geleden al heel wat lof toegezwaaid tijdens de voorstelling van de nieuwe Gault&Millau, met een 13 op 20 als resultaat. Verwonderen hoeft dat niet: met Dokkoon Kapueak (34) staat de 'Aziatische chef van het jaar' achter het fornuis. Ze baat samen met zakenpartner Patrick Delanghe het restaurant uit. Met een prominente plaats in de nieuwe brochure 'Toprestaurant Knokke-Heist & omgeving 2018' wordt de lat opnieuw wat hoger gelegd. Amper een jaar na de opening gaat het razendsnel voor het ambitieuze duo. "Zelf hadden we dit nooit verwacht", zeggen Dokkoon en Patrick. "Begin 2017 startten we Boo Raan zonder echte ambities. We waren samen actief in de evenementensector met catering, en voelden dat de tijd rijp was om een stapje verder te gaan. Maar zo'n succes op voorhand voorspellen? Neen, dat is onmogelijk."





Geen diepvriezer

Het menu is volledig Thais geïnspireerd en legt de focus op verse producten. Een diepvriezer of microgolfoven hebben ze in het restaurant niet. "Alles wordt à la minute klaargemaakt. Onze producten komen wekelijks rechtstreeks uit Thailand. De bereidingen gebeuren zoals in de plaatselijke tradities. De vertaling van 'Boo Raan' is dan ook 'volgens de traditie'. Zeker niet ver gezocht", glimlacht Patrick. In de zaal is plaats voor veertig gasten. Het interieur verwijst met enkele subtiele details, zoals bamboe, naar het Oosten. "Eigenlijk wijken we op alle fronten af van het gastronomisch principe. Een voor- en hoofdgerecht is er bijvoorbeeld niet. Alles wordt in één keer op tafel gezet om te delen. Onze keuken is toegankelijk voor iedereen. Dat bewijst ook het aantal reservaties. In het weekend moet er al tot vijf weken op voorhand gereserveerd worden", zeggen Patrick en Dokkoon. "Waar onze verdere ambities liggen? Moeilijk te zeggen. We hadden nooit verwacht dat we in een jaar tijd zo ver zouden staan. De vermelding in de Knokse brochure is alvast een hele eer."





Schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen) is blij dat Boo Raan het zo goed doet. "Knokke is en blijft een culinaire trekpleister. Het is dan ook goed dat er nieuwe adressen blijven bijkomen", zegt Wittesaele. De zaken uit 'Toprestaurants Knokke-Heist & omgeving 2018' liggen verspreid in een straal van 25 kilometer rond Knokke. Alles is te ontdekken op www.myknokke-heist.be of je kan de brochure aanvragen bij Toerisme Knokke-Heist.