"Verkiezingsstunt? Pure onzin" BURGEMEESTER BIJT VAN ZICH AF NA KRITIEK OP PETITIE TEGEN PROEFEILAND MATHIAS MARIËN

19 juli 2018

02u23 0 Knokke-Heist Voor de kust van Knokke-Heist is gestart met proefboringen om de komst van het proefeiland voor te bereiden. Een actie die bij burgemeester Leopold Lippens niet in goede aarde valt. Samen met zijn schepenen blijft hij zich verzetten tegen de plannen. De oppositie spreekt van een verkiezingsstunt.

Badgasten en vaste inwoners konden er de voorbije dagen en weken niet naast kijken: in Knokke-Heist doen ze er werkelijk alles aan om de komst van een proefeiland voor de kust van de badplaats te verhinderen. Enkele weken geleden kon u al lezen welke gevolgen dat volgens burgemeester Leopold Lippens (GBL) zou hebben. "Het einde van Knokke-Heist", beweerde de graaf toen. Woorden waar hij vandaag nog steeds achterstaat. Sterker: de burgervader trok zélf de straat op om inwoners en handelaars de situatie uit te leggen. "Ik blijf horen van mensen dat ze bekommerd zijn over de toekomst. Het is mijn taak als burgemeester om daar iets aan te doen. Zo simpel is het", aldus Lippens.





Op de scooter

Lippens was lang niet de enige van het schepencollege die persoonlijk de straat optrok. Schepen van Strand Anthony Wittesaele (GBL) sprong zelfs achter op een scooter om de Zeedijk af te gaan met de petitie. "De burgemeester nam de winkelstraten zoals de Lippenslaan, Dumortierlaan en Kustlaan voor zijn rekening. Ik heb zijn goede voorbeeld gevolgd op een andere plaats", aldus Wittesaele. Hoeveel handtekeningen er al verzameld zijn, is momenteel moeilijk in te schatten.





"Pas eind augustus zullen we daar zicht op hebben. De petities liggen overal in de gemeente verspreid en zijn ook online in te vullen. Maar zoals ik eerder zei: aan de reacties te horen, maakt de beslissing heel wat mensen ongelukkig", zegt Lippens. De graaf kreeg de voorbije weken trouwens heel wat kritiek van oppositiepartijen N-VA en Groen-sp.a. Volgens hen zijn de petitie van Lippens en de bijhorende uitspraken niks meer dan een verkiezingsstunt. "Pure onzin", repliceert de graaf. "Ik vecht voor mijn gemeente, niet tegen partijen. Een verkiezingsstunt uithalen interesseert me niet. De toekomst van Knokke-Heist is het enige dat telt. Het is vijf voor twaalf."





Proefboringen

Ondertussen stelt het schepencollege tot hun ontevredenheid vast dat er momenteel volop activiteit is voor de kust van Knokke-Heist. "Een gespecialiseerde firma voert momenteel in opdracht van de Vlaamse overheid afdeling Maritieme Toegang boringen en sonderingen uit op de zeebodem ter hoogte van het Rubensplein. Een tijdje geleden werd gelijkaardig grondonderzoek ook reeds uitgevoerd in de Noordzee tussen het Van Bunnen- en Lichttorenplein", klinkt het bij de gemeente. Het ziet er dus naar uit dat effectief alles in gereedheid wordt gebracht voor de komst van een proefeiland op één kilometer voor de kust. "We zullen blijven vechten", besluit een strijdvaardige burgemeester.