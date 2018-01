"Uit dank voor professor die mij genas" Geert betaalt 910 euro voor eerste komkommers en steunt zo Kinderkankerfonds 20 januari 2018

02u38 0 Knokke-Heist Als teken van respect voor kinderoncoloog Yves Benoit heeft Geert Baecke, zaakvoerder van Tino's Fruit in Westkapelle, gisterochtend op de REO Veiling in Roeselare de 14 eerste komkommers van het seizoen gekocht. Hij betaalde 910 euro, of 65 euro per stuk.

Telers Nico Perneel uit Oostnieuwkerke en Jasper Haghedooren uit Westrozebeke schenken dit bedrag integraal aan het Kinderkankerfonds dat professor Benoit oprichtte. "Toen ik een jaar of elf was, ben ik zélf getroffen door kanker", vertelt Geert. "Veel herinner ik me niet meer van die periode, die vooral bijzonder zwaar was voor m'n ouders. Dankzij de hulp van professor Benoit ben ik genezen, waar ik hem heel dankbaar voor ben. Bovendien kwamen er in de periode dat ik in het UZ Gent verbleef, bussen vol kinderen uit Tsjernobyl (waar in 1986 een kernramp gebeurde, red.) toe. De professor vocht dag en nacht voor hen. De man verdient dan ook een standbeeld en daarom geef ik met plezier net iets meer uit aan de komkommers om zijn Kinderkankerfonds te steunen." De primeurkomkommers, die door het grijze weer van de voorbije weken een week later oogstrijp waren dan vorig jaar, belandden in de keuken van De Jonkman, het Brugse tweesterrenrestaurant van Filip Claeys. (CDR)