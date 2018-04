"Twaalf weken gehoopt op mirakel" MAMA HERDENKT ZOON (23) DIE IN COMA BELANDDE NA CRASH MATHIAS MARIËN

16 april 2018

02u25 0 Knokke-Heist Vrienden en familie hebben zaterdag een herdenking gehouden op de plaats waar de 23-jarige Nick Dryepondt vijf jaar geleden tegen een boom crashte. Nick vocht twaalf weken lang voor zijn leven, maar tevergeefs. "Hij was nog zo jong", zucht zijn moeder Jessica.

Vijf jaar na de dood van de 23-jarige Nick Dryepondt hebben zijn vrienden en familie hem herdacht op de plaats van het ongeval. Zo'n dertig aanwezigen hielden een emotionele herdenking langs de Westkapellestraat, waar de twintiger op 7 februari 2013 zwaargewond raakte. Tijdens een fikse hagelbui verloor Nick de controle over zijn stuur, waarna hij aan de rechterkant van de weg tegen een boom belandde. Hij kwam uiteindelijk aan de overkant van de weg tot stilstand in de gracht. Zijn toestand was kritiek. De jongeman lag in coma en vocht twaalf weken lang voor zijn leven. Hij bezweek uiteindelijk op 3 mei 2013 aan zijn verwondingen. De twintiger was de broer van toenmalig Prins Carnaval Yves Dryepondt.





Hopen op mirakel

De ouders van Nick bleven in het ziekenhuis tevergeefs hopen op een mirakel. Na het ongeval hebben ze hun zoon nooit meer kunnen spreken. Vandaag, vijf jaar later, hebben ze het nog altijd heel moeilijk met het verlies. "We kunnen het nog steeds niet vatten wat er is gebeurd", getuigt zijn moeder. "Nog elke dag voel ik die immense pijn. Het verdriet om mijn zoon. De ene dag gaat het al wat beter dan de andere. We missen Nick na al die jaren nog altijd. Dat gevoel zal nooit veranderen."





Jessica kreeg tijdens de herdenking heel wat steun van familie en vrienden. Ook zij hadden het zichtbaar moeilijk. Micheline Blomme, actief lid van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, sprak de familie bemoedigende woorden toe. "We komen samen als eerbetoon aan Nick. Op deze plaats langs de Westkapellestraat is een onnodig verkeersslachtoffer gevallen. Het Save-bord moet elke voorbijganger bewustmaken van de gevaren in het verkeer", aldus Micheline. Ook het gemeentebestuur van Knokke-Heist kwam zijn medeleven betuigen.





Het Save-bord is in de eerste plaats een teken van solidariteit en komt er op de uitdrukkelijke vraag van de nabestaanden van een jong verkeersslachtoffer. Op dit moment staan er 214 borden in Vlaanderen, waarvan 48 in onze provincie. Tijdens de onthulling van het bord langs de Westkapellestraat plaatste de familie van Nick een foto van de jongeman ernaast. Vrienden en familie kwamen één voor één bloemen leggen. Het was voor ieder van hen, jong en oud, een laatste eerbetoon aan de veel te jong gestorven Nick Dryepondt. "Eén ding is duidelijk: we dragen jou voor altijd in ons hart", besloot zijn moeder.