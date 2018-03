"Toeristen krijgen meteen 'kustgevoel'" BOULEVARD TUSSEN STATION EN ZEEDIJK DUINBERGEN KLAAR TEGEN ZOMER MATHIAS MARIËN

17 maart 2018

02u30 0 Knokke-Heist De heraanleg van de Duinbergenlaan, die een moderne wandelboulevard wordt, is vanaf eind juni klaar. "Ook met een rolstoel en kinderwagen kan je zonder probleem van het station van Duinbergen tot aan de Zeedijk raken", zegt schepen Philippe Vlietinck.

De Knokkestraat en het eerste stuk voor het station zijn sinds gisteravond volledig afgewerkt en opnieuw open. De werken in de Knokkestraat liepen door omstandigheden, onder andere het vriesweer, vertraging op.





Het afronden van de eerste fase maakt meteen de ambities van het gemeentebestuur duidelijk. Voor het station van Duinbergen is de Duinbergenlaan nu al omgetoverd tot een moderne, brede boulevard met hoogwaardige materialen. De aangelegde weg is afgewerkt in zandstructuur, wat een speciaal uitzicht tot gevolg heeft.





Riolering

"Het eindresultaat zal heel mooi zijn. Door de gebruikte materialen en kleuren komt het 'kustgevoel' tot leven", vertelt schepen van Openbare Werken Philippe Vlietinck (Gemeentebelangen).





De komende maanden moeten buurtbewoners wel nog even op de tanden bijten. De volgende fases van het project omvatten ingrijpende rioleringswerken, die sinds deze week begonnen zijn. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Duinbergenlaan en Knokkestraat, waardoor op termijn in heel Duinbergen het regenwater en afvalwater gescheiden kan afgevoerd worden. "Noodzakelijke werken", zegt schepen Vlietinck. "De vorige riolering was volledig verouderd."





Begrip

Het tweede deel van de Duinbergenlaan tot aan het Heliospad blijft nog minstens tot eind juni volledig onderbroken. Voor de buurtbewoners betekent dat fikse overlast. Niet alleen staan er dagelijks heel wat kranen en werkmannen voor hun deur, ook de bereikbaarheid van hun woning is erg beperkt. "Gelukkig kunnen we rekenen op heel wat begrip", gaat schepen Vlietinck verder. "Ik snap dat zo'n ingrijpende werken allesbehalve evident zijn. Maar ik wil toch benadrukken dat het eindresultaat telt."





Het belangrijkste aandachtspunt bij de werken is het aanleggen van drempelvrije voetpaden én een aantrekkelijke boulevard met voldoende groen. Behalve de buurtbewoners kunnen ook dagjestoeristen daar hun voordeel mee halen.





4,6 miljoen euro

"Het einddoel is om een mooie voetgangerszone te creëren van het station van Duinbergen tot aan de Zeedijk. Door de erg lage drempels - op de hoogste plaats maximaal twee centimeter - kunnen rolstoelgebruikers zonder problemen afstappen van de trein en tot de Zeedijk raken", gaat Philippe Vlietinck verder.





"Ook jonge gezinnen met kinderwagens zullen veel minder moeite hebben om de voetpaden op te wandelen."





Het kostenplaatje van het hele project wordt geschat op 4,6 miljoen euro.