'Tentuinstelling' voert je langs 440 kunstwerken 10 april 2018

In Knokke-Heist maken ze zich stilaan op voor de vijfde editie van 'Tentuinstelling'. Fietsers en wandelaars kunnen tijdens de jubileumeditie genieten van een kunstroute langs dertien privétuinen. Over een afstand van twintig kilometer zullen er meer dan 400 kunstwerken te bewonderen zijn.





De eerste lading kunstwerken is ondertussen aangekomen aan het cultuurcentrum Scharpoord. Organisator Luc Michils is zichtbaar trots en verwacht veel van de vijfde editie. "We konden 43 kunstenaars strikken. Ik ben overtuigd dat de bezoekers waar voor hun geld gaan krijgen", aldus Michils. Pas vlak voor de 'Tentuinstelling', die doorgaat van 10 tot 13 en 19 tot 21 mei, worden de 440 kunstwerken uitgestald.





Goede conditie

Wie alle beelden wil zien, is best in goede conditie. De fiets- en wandelroute is uitgestippeld over een parcours van twintig kilometer. "Maar mensen zijn uiteraard niet verplicht dat op één dag te doen. Wie een badge koopt, kan op de verschillende dagen in de tuinen terecht", verduidelijkt Luc Michils. Het aanbod aan kunstwerken is alvast divers. De kunstwerken van hedendaagse kunstenaars uit België, Nederland, Duitsland, Italië en Portugal staan bovendien te koop. Een deel van de verkoopprijs gaat naar sociale en culturele doelen aangeduid door de deelnemende verenigingen. Een badge voor de route kost 10 euro. (MMB)