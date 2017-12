"Steve vergeten doe ik nooit" VRIEND VAN BETREURDE RALLYRIJDER NEEMT DEEL AAN AFRICA ECO RACE MATHIAS MARIËN

02u42 0 Benny Proot Philip Helewaut, Jan Govaere en Patrick Hillewaere bij de truck waarmee ze zullen deelnemen aan de Africa Eco Race. Knokke-Heist Het worden speciale eindejaarsfeesten voor ondernemer Patrick Hillewaere (50). De eigenaar van GT-spirits, bekend van het stockeren van oldtimers en racewagens, neemt begin 2018 deel aan de Africa Eco Race. Oud en Nieuw viert de vijftiger op een boot richting Marokko. "Mijn familie maakt zich meer zorgen dan ik. Eenmaal in de race neemt de adrenaline het over", zegt Patrick, die jarenlang bevriend was met de betreurde rallyrijder Steve Vandenberghe. "Vergeten doe ik hem nooit."

Eenzaam zal de sympathieke ondernemer zich de komende weken niet voelen. Tijdens zijn missie door Afrika krijgt Patrick het gezelschap van Jan Govaere (58) en Philip Helewaut (57) uit Sijsele.





"Een rally rijden doe je natuurlijk niet alleen. We zijn amateurs, maar blijven wel een echt team", zegt Patrick. Het laatste jaar werkte het trio keihard aan hun vrachtwagen. Het resultaat mag er zijn. Vandaag vertrekken ze richting Monaco waar op 31 december de officiële keuring van de deelnemende voertuigen op de planning staat. Oudejaarsavond viert het gezelschap opvallend genoeg op een boot richting Marokko. "Achja, het is eens iets anders. Aan boord zal er ook wel een klein feestje voorzien zijn", vertelt Patrick.





Mathias Mariën Patrick Hillewaere en de betreurde Steve Vandenberghe tijdens één van hun deelnames aan Dakar in 2010.

Ongeruste familie

Het trio gaat dus atypische eindejaarsfeesten tegemoet. Al blijkt dat vooral voor de thuisblijvende familie een moeilijke zaak. "Zelf zijn we daar niet echt mee bezig. Eenmaal we hier vertrekken, ligt de volledige focus op de race zelf. Op zo'n moment neemt de adrenaline het over", klinkt het eensgezind. "De familie maakt zich meer zorgen dan wijzelf."





De race zelf brengt de deelnemers doorheen Marokko, Mauritanië en Senegal. De aankomst is voorzien op 14 januari. Simpel gezegd is de Africa Eco Race de opvolger van de traditionele Dakar-rally, die sinds enkele jaren een ander continent aandoet. Grote verwachtingen heeft het drietal evenwel niet.





"Natuurlijk willen we zo goed mogelijk presteren. Alleen: we zijn en blijven amateurs met een passie voor rally. Heel wat deelnemers rijden verschillende rally's per jaar. Onze voornaamste doelstelling is finishen. Daarnaast willen we dat liefst heelhuids én eervol doen", lacht Patrick. De afgelopen dagen legde het trio de laatste hand aan hun vrachtwagen. "De truck gaat ondertussen al tien jaar mee. Alles gebeurt budgetvriendelijk en via sponsoring. We willen ons in de eerste plaats vooral amuseren."





Steve Vandenberghe

De meeste ervaring is terug te vinden in het kamp van Patrick. Hij staat voor de negende keer aan de start van een rally. In het verleden was hij vaak de gezel van Steve Vandenberghe, de 46-jarige rallyfanaat die ruim twee jaar geleden het leven liet tijdens zijn deelname aan de Libya Rally in Marokko. Op zo'n 50 kilometer voor de finish kreeg hij plots een hartaanval door uitdroging. "Ik was ook aanwezig in die rally in een ander team. Een verschrikkelijke herinnering", zucht Patrick.





"Toen ik het nieuws hoorde, was dat een enorm zware klap. Steve was een echte vriend. De rally uitrijden deed ik toen niet. Natuurlijk denk ik nu nog heel vaak aan hem. Dat zal ook de komende weken het geval zijn. Maar om daarvoor te stoppen met rally rijden? Neen, dat was nooit aan de orde. Ik ben er 100 procent zeker van dat Steve daar net hetzelfde over zou denken."