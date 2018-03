"Sint-Niklaaskerk wordt grote meerwaarde" WERKEN GESTART VIJF JAAR NA VERWOESTENDE BRAND MATHIAS MARIËN

27 maart 2018

03u09 0 Knokke-Heist Exact vijf jaar na de zware brand is gisteren het officiële startschot gegeven voor de heropbouw van de Sint-Niklaaskerk in Westkapelle. "Binnenkort zijn we een fantastisch gebouw én gemeenschapsruimte rijker", zegt burgemeester Leopold Lippens.

De vlammenzee van 26 maart 2013 staat nog steeds in ieders geheugen gegrift in Westkapelle. Voor de heropbouw van het kerkgebouw werd gekozen voor een polyvalente invulling. Kostenplaatje: 6,6 miljoen euro. Een investering die volgens burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) meer dan de moeite waard is. "De mensen zullen Westkapelle opnieuw van ver zien liggen door de moderne torenspits van 26 meter hoog. De Sint-Niklaaskerk zal meer dan ooit haar centrale rol in het dorp innemen", aldus Lippens. Het nieuwe kerkgebouw wordt dan ook veel meer dan enkel een kerk. Zo komt er een moderne evenementenhal die als polyvalente ruimte zal dienen. Voor de handelaars in het dorp is de start van de werken een opluchting. Zij zagen de voorbije jaren minder volk en hopen dat de opening meer shoppers naar Westkapelle zal lokken.





Sinterklaas

"Ook wij hadden gehoopt dat de werken sneller konden aangevat worden", toont burgemeester Lippens begrip. "We zitten nu eenmaal in Vlaanderen, waar alles wat trager gaat. Naast de verzekeringskwestie lieten ook de nodige bouwvergunningen een tijdje op zich wachten. Maar oké: het belangrijkste is dat Westkapelle binnenkort een fantastische kerk en gemeenschapsruimte rijker is. De combinatie van een meer intieme ruimte voor misvieringen, huwelijken en uitvaartplechtigheden, gecombineerd met een moderne stadshal voor feesten en voorstellingen zal een enorme meerwaarde betekenen." Het einde van de werken is evenwel nog niet in zicht. Pas tegen Pasen van volgend jaar wordt het pronkstuk van de kerk gebouwd: de 26-meter hoge torenspits met ledverlichting. Het zal uiteindelijk een heilige zijn die het nieuwe gebouw zal inwijden: op 6 december 2019 komt Sinterklaas het kerkgebouw openen. Tijdens de werken zullen zoveel mogelijk van de overblijvende materialen na de brand hergebruikt worden.





Palmtakje

Vlak voor de burgemeester een stuk van het oude kerkgebouw symbolisch mocht afbreken, kwam de plaatselijke pastoor de werken inzegenen. "Bij een kerkgebouw denk ik aan een plaats waar mensen samenkomen en één gemeenschap vormen. Dat zal hier perfect kunnen gebeuren", sprak pastoor Willy Snauwaert. Daarna volgden een gebed én een opmerkelijke vraag. De pastoor vroeg namelijk of het mogelijk was een palmtakje in het kerkgebouw te metselen. Een gunst waar zowel de aannemers als de burgemeester meteen mee akkoord gingen.