‘s Werelds meest toonaangevend veilinghuis komt op schattenjacht in Knokke Mathias Mariën

05 april 2019

11u56 0 Knokke-Heist Christie’s, het meest toonaangevende veilinghuis van kunstvoorwerpen ter wereld, houdt op donderdag 11 april een gratis taxatiedag van juwelen en polshorloges in Knokke-Heist.

Specialisten staan in het Memlinc Palace Hotel van 10 tot 17 uur ter beschikking om de waarde van je sieraden te schatten zonder ook maar de minste verplichting om ze te verkopen via Christie’s. Deelname aan deze gratis taxatiedag is echter enkel mogelijk op afspraak. zijn bij Christie’s niks nieuws onder de zon. Sinds eind de jaren ’70 pakt de BBC uit met het tv-programma Antiques Roadshow waarbij kunstkenners van Christie’s heel Groot-Brittannië en soms ook andere landen doorkruisen op zoek naar verborgen kunstschatten bij een breed publiek. Ondertussen telt de reeks Antiques Roadshow al 796 afleveringen zonder dat er sleet op de formule lijkt te komen. Ook in België winnen dergelijke programma’s steeds meer aan populariteit. Denk maar aan Stukken van Mensen of Rijker dan je denkt. Als wereldleider op de veilingmarkt voor juwelen in de voorbije 25 jaar, hoopt Christie’s ook in Knokke-Heist een paar verrassende ontdekkingen te doen.

Vereerd

Het gemeentebestuur voelt zich uiteraard bijzonder vereerd dat Christie’s nu ook Knokke-Heist ontdekt heeft. “Met onze 80 kunstgaleries, monumentale kunstwerken in het straatbeeld en op het strand en vele exclusieve boetieks is onze badplaats dé gedroomde locatie voor Christie’s om op “schattenjacht” te gaan”, klinkt het. Wie interesse heeft moet vooraf een afspraak maken met Sabrina Koesharto op het nummer 02 512 88 30 of via e-mail: skoesharto@christies.com. Eenmaal de afspraak vastligt, breng je op 11 april op het afgesproken tijdstip je pronkstuk mee naar het Memlinc Palace Hotel op het Albertplein waar specialisten het voorwerp grondig zullen onderzoeken.