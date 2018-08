"Red de bijen: gebruik geen pesticiden meer" LIPPENS PLANT NIEUW BEZOEKERSCENTRUM ÉN GEEFT ADVIES MATHIAS MARIËN

30 augustus 2018

02u28 0 Knokke-Heist "Mensen beseffen te weinig het belang van bijen", stelt burgemeester Leopold Lippens. Dus komt er in Knokke-Heist een bezoekerscentrum waar je meer kan leren over het belang van de bijen. "En hoe minder pesticiden de inwoners in de tuin gebruiken, hoe beter", zegt Lippens.

Knokke-Heist steunt de plaatselijke imkers zo nog wat extra. Al sinds 2011 zet het gemeentebestuur zijn schouders onder projecten om de bijenpopulatie op peil te houden. Zo is er een werkgroep van tien imkers opgericht, onder leiding van burgemeester Leopold Lippens, en werd Knokke-Heist in 2015 nog verkozen tot 'bijenvriendelijkste gemeente' van Vlaanderen. "In de toekomst zal dat zeker niet veranderen. We blijven investeren in de bijen", kondigt burgemeester Lippens aan.





500.000

Met de bouw van een educatieve bijenhal wordt een volgende stap gezet in de ondersteuning van de bijenpopulatie. "Waarom we dit doen? Wie die vraag stelt, weet duidelijk niet hoe belangrijk bijen zijn. Het merendeel van de mensen beseft dat trouwens niet." Dankzij het BeeOdiversity-project telt de kustgemeentenu al een tiental bijenkolonies, verspreid over vijf locaties. Die zijn goed voor 500.000 bijen die in goede gezondheid verkeren.





Honing 'slingeren'

De educatieve bijenhal komt waarschijnlijk aan het waterbekken Wulpenhoek ter hoogte van de Nieuwstraat, waar nu al een grote bloementuin is ingericht. De bijenhal zal verscheidene functies hebben. Zo zal er enerzijds een open ruimte zijn waar de bijen in en uit kunnen vliegen en anderzijds een gesloten ruimte waar de bezoekers ontvangen kunnen worden. Daar kunnen de imkers ook hun bijen verzorgen, honing na het oogsten 'slingeren' (uit de wasraten, red.) en materiaal bewaren. Tussen beide ruimtes komt een glazen wand. Ook scholen zullen er op uitstap kunnen komen. De hal is een mooie en logische aanvulling op de vele bijenkasten die nu al in de gemeente verspreid staan. "Op deze manier blijven we een pilootgemeente wat betreft de bijen", gaat Lippens verder. "In de loop van volgend jaar moet de bijenhal volledig klaar en functioneel zijn. Het is een goede zaak voor iedereen. Ook de imkers zijn heel tevreden. In deze heel belangrijke problematiek zullen we trouwens verder blijven investeren. Het stopt hier zeker niet."





Dat laatste blijkt ook duidelijk uit de plannen van het gemeentebestuur om de inwoners en tuiniers de komende jaren aan te spreken over het gebruik van pesticiden. "We willen het gebruik in onze gemeente zoveel mogelijk terugschroeven. Hoe minder pesticiden, hoe beter. Voor de landbouw wordt die beslissing op Vlaams niveau genomen. Maar waar we op lokaal niveau het verschillen kunnen maken, zullen we dat ook proberen doen", aldus burgemeester Lippens.