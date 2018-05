"Prachtig park aan Lippenslaan mogelijk" VERLOEDERDE VILLA GAAT EINDELIJK TEGEN DE VLAKTE MATHIAS MARIËN

30 mei 2018

02u43 0 Knokke-Heist In de Lippenslaan is de sloop van de verloederde historische villa Petit St. Michel gestart. Het gemeentebestuur ziet het terrein als 'de kankerplek' van Knokke. Binnenkort moeten de nieuwe plannen op tafel liggen. "Dit kan een fantastisch park worden", zegt schepen Kris Demeyere.

Met de sloopwerken verdwijnt meteen een stukje geschiedenis van Knokke. De villa in cottagestijl werd rond 1900 gebouwd en stond op het einde van een van de eerste verkavelingen van de badplaats. Ze deed er dienst als gastenverblijf en stond zelf op de lijst van Onroerend Erfgoed. Een beschermd gebouw was het evenwel niet. Zowat iedereen juicht de komst van de bulldozers toe. "Het gevolg van de overlast die het terrein met zich meebracht", zegt schepen van Stedenbouw Kris Demeyere (Gemeentebelangen).





Onteigening

In een eerste fase werd het verloederde 'groen' gesnoeid. Later deze week volgt de sloop van de villa zelf. Het gemeentebestuur is duidelijk opgelucht dat de werken zijn gestart. Eind maart stichtten twee minderjarigen er nog brand. De maanden voordien kreeg het terrein al te maken met krakers en illegalen die er in de villa verbleven. Bovendien oogt het uitzicht verloederd. "We hebben er bij de eigenaar sterk op aangedrongen om de sloop eindelijk aan te vatten", zegt Demeyere. Het gemeentebestuur nam daarbij een gezamenlijk standpunt in en dreigde zelfs met een onteigening als de situatie ongewijzigd zou blijven. Vastgoedmakelaar Frank De Palmenaer, sinds enkele jaren eigenaar van het terrein, schoot daarop meteen in actie.





Vernieuwing Lippenslaan

"Al had ik geen schrik om onteigend te worden", blijft De Palmenaer rustig. "De sloop is vooral goed voor de veiligheid. De brandstichting was de druppel, maar er waren al langer klachten. Dat beseffen ook wij maar al te goed." In de buurt reageren de bewoners opgelucht. Zij vroegen al langer maatregelen om het veiligheidsgevoel te verhogen. Tegen het einde van de week zal van de villa geen steen meer overblijven. Blijft nu de vraag wat de toekomst brengt. "Het terrein is geschikt voor een mooi woonproject, maar evengoed zou het een fantastisch park kunnen worden", zegt schepen Kris Demeyere. "Zeker met de toekomstige vernieuwing van de Lippenslaan in het achterhoofd zou dat een absolute meerwaarde zijn." De gemeente heeft de eigenaar alvast een deadline gegeven om na jaren treuzelen een concreet plan op tafel te leggen. Indien dat niet gebeurt, volgen er verdere maatregelen. Frank De Palmenaer laat weten dat hij alles in het werk stelt om zo snel als mogelijk een uitgewerkt project voor te stellen.