"Plastic sandwich biedt geen meerwaarde" GEMEENTE WIL 'BEACHFLAGS' EN RECLAMEDRAGERS WEG UIT STRAATBEELD MATHIAS MARIËN

17 mei 2018

02u39 0 Knokke-Heist In Knokke-Heist gaan ze alle 'beachflags' en reclamedragers in het straatbeeld verbieden. Het gemeentebestuur wil de kwaliteitsuitstraling van de badplaats vrijwaren en voert daarom vanaf 1 juni een nieuw reglement in. De handelaars reageren teleurgesteld op de beslissing.

Een korte wandeling door de Lippenslaan maakt meteen duidelijk wat het gemeentebestuur dwars zit. Om de haverklap moeten wandelaars uitwijken voor een - veelal lelijk - reclamebord of 'beachflag' die in het midden van het voetpad staan. Verschillende handelaars gaan nog een flinke stap verder en zetten hun halve inboedel én zelfs voedingsproducten meters voor hun winkel. Kan niet, vindt de gemeente. Een nieuw reglement moet die situaties vanaf 1 juni definitief een halt toeroepen. "De beachflags en reclamedragers duiken tegenwoordig overal op. We willen die wildgroei stoppen", klinkt de motivatie.





Geen kermis

Schepen van Toerisme Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen) is overtuigd dat de beslissing een goede zaak is voor Knokke-Heist. "We willen ons profileren als een badstad met klasse. Als elke handelaar een bord of vlag buitenzet, wordt het een rommeltje. Onze winkelstraten en Zeedijk zijn geen kermis. Het verbod zal de kwaliteitsuitstraling ten goede komen", aldus Wittesaele.





In Knokke-Heist is het vanaf 1 juni dus gedaan met de bekende plastic reclameborden met frietjes, ijsjes of broodjes om klanten te lokken. Al zal dat volgens de gemeente geen enkele invloed hebben op de verkoop. "Een plastic sandwich voor de deur biedt geen enkele meerwaarde. Een goed product verkoopt zichzelf. Geloof me: als mensen wéten dat het ergens goed is, zullen ze automatisch de weg vinden. Een wildgroei aan reclamedragers, vlaggen en borden is zelfs negatief voor de commerce", gaat Anthony Wittesaele verder. Uit onze eigen ondervindingen gisterenochtend kunnen we de gemeente geen ongelijk geven. Het draaien en keren tussen de vele vlaggen en borden, nodigt niet uit om rustig de etalages te bekijken of ergens binnen te gaan. "We willen een propere badstad. Een aantrekkelijk uitzicht is daar een belangrijk onderdeel van", klinkt het nog bij de gemeente, die enkele uitzonderingen toelaat. Zo kan een kunstgalerij bijvoorbeeld één werk voor de deur plaatsen. Ook voor braderieën zullen aparte regels gelden. Het hoofddoel van de nieuwe regel is om het potentieel en uitstraling van de badstad op lange termijn optimaal te benutten.





Ontgoocheld

De handelaars zelf reageren veelal ontgoocheld op de beslissing. Zo ook Andreas Marreel (21) van 'IJssalon Festival' in de Kustlaan. De jongeman plaatst zelf een reclamebord met 'het beste ijs van Knokke' in het midden van het voetpad om klanten te lokken. "En dat werkt wonderwel", zegt hij. "Vaak hoor ik van klanten dat ze komen proeven van 'het beste ijs'. Ook om een nieuw product voor te stellen, is zo'n bord handig." Al heeft Andreas ook wel begrip voor de beslissing. "Ik snap dat de men geen voorstander is van zo'n lelijke sandwich of vals ijsje op de dorpel. Dat maakt natuurlijk een groot verschil. Hopelijk kan ik op een of andere manier nog om een uitzondering vragen. Eerlijk? Ik vind mijn krijtbord wel nog een soort klasse uitstralen. Net wat de gemeente wil", besluit Andreas met de glimlach.