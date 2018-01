"Maar pas je snelheid aan en volg je gps niet" AWV PLAATST EXTRA SIGNALISATIE AAN ROTONDE NA REEKS ONGEVALLEN MATHIAS MARIËN

02u27 0 Benny Proot Wie op de Natiënlaan rijdt, komt op het kruispunt met de Dudzelestraat plots een rotonde tegen. Veel automobilisten zijn hierdoor verrast en zijn al op de vangrail geknald. Knokke-Heist Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft extra signalisatie geplaatst aan de balkonrotonde op het kruispunt van de Natiënlaan met de Dudzelestraat in Knokke na een reeks zware ongevallen. Volgens de bestuurders is de rotonde slecht verlicht. "De vangrail is helemaal vernield", zegt Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Sinds de opening van de rotonde op het kruispunt van de Natiënlaan en Dudzelestraat - eind augustus - zijn er al minstens acht ongevallen gebeurd. Maandagochtend was het weer prijs: een wagen reed rechtdoor en belandde in de vangrail. Achteraf gaven alle bestuurders dezelfde verklaring: de weg is slecht verlicht en de balkonrotonde moeilijk zichtbaar. Ook de signalisatie laat er volgens hen te wensen over. "Die klachten zijn ondertussen ook tot bij ons gekomen. We hebben meteen besloten extra maatregelen te nemen", reageert Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer.





In beide richtingen komt er extra signalisatie om de rotonde aan te kondigen. Op definitieve signalisatie is het nog een tijdje wachten. "Maar die komt er zeker", bevestigt Vandecaetsbeek.





Proot Vorige week nog knalde een auto in de mist tegen de vangrail aan de rotonde.

Probleem

De maatregelen betekenen echter niet dat AWV schuld bekent. "De rotonde is wel degelijk conform de regels aangelegd. Er zijn dus zeker geen fouten gemaakt", gaat Vandecaetsbeek verder. Wat is dan wel het probleem? "De simpelste verklaring is dat automobilisten vaak te snel komen aangereden. Of dat rechtstreeks verband houdt met de reeks ongevallen is niet aan ons om uit te maken. Al raden we zeker aan snelheid te minderen. Extra hindernis is dat de rotonde een beetje in de hoogte ligt. Daardoor zien chauffeurs vaak pas relatief laat dat er een rotonde ligt."





Gps aanpassen

Een ander pijnpunt blijft dat heel wat gps-toestellen na zes maanden nog altijd niet vertrouwd zijn met de nieuwe verkeersomstandigheden. "Rij rechtdoor", geeft het toestel aan. Wie dus blindelings zijn gps volgt, komt letterlijk in de vangrail terecht. "Je gps-toestel aanpassen is niet onze verantwoordelijkheid. Wij hebben de nieuwe verkeerssituaties doorgegeven aan de bevoegde diensten. Het is hun taak of van de bestuurders zelf om daar werk van te maken", verduidelijkt Vandecaetsbeek.





Betonblokken

De vangrail is ondertussen volledig vernield. Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatste er al betonblokken en verkeersgeleiders om te voorkomen dat de schade nog groter wordt. "Dat werd meer dan tijd", vloekt een automobilist die vorige week nog tegen de vangrail knalde. "Het was een mistige ochtend. Pas op het laatste moment zag ik dat er een rotonde lag. Er stond helemaal niks van aanduiding of signalisatie. Ik reed zeker niet te snel en volgde ook mijn gps niet. De enige oorzaak was de gebrekkige verlichting en signalisatie. Mijn wagen heeft heel wat schade opgelopen."