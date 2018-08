'Knuffeldieven' moeten slachtoffer 11.700 euro vergoeden voor gestolen Rolex 14 augustus 2018

Een Roemeense man van 26 jaar en zijn vrouw van 23 jaar hebben elk een celstraf gekregen van 30 maanden omdat ze als zogezegde knuffeldieven te werk gingen. De man kreeg een derde van zijn straf met uitstel. De tactiek van het koppel was steevast hetzelfde: de vrouw trok rond op straat en zocht er oudere, welstellende mannen uit. Ze gaf hen ongevraagd een lange knuffel en stal daarop hun horloge. Ze keken vooraf goed na welke horloges de slachtoffers aan hadden. Ze kozen er die exemplaren uit waarvan de polsbandjes met een klik snel te openen waren. Haar man stond altijd op de uitkijk en vluchtte daarna met de vrouw en de gestolen horloges weg in hun Audi A3. Die auto krijgt het koppel ook niet meer terug. De dieven sloegen toe op 21 en 26 april en op 12 mei in Knokke, waar ze opgepakt werden. Ook op 26 april sloegen ze al toe in Blankenberge. Daar konden ze van een man een Rolex-horloge ter waarde van 11.700 euro stelen van een wandelaar. Die man, die meerdere malen per jaar in Italië verblijft en het horloge ook daar kocht, is de enige die zich burgerlijke partij stelde en hij krijgt die 11.700 euro ook terug. Maar toen ze opgepakt werden bleken er vijf dure horloges in hun auto te liggen, de duurste had zelfs een waarde van 25.000 euro. Die horloges zijn echter spoorloos. Volgens hun advocaat zijn de ogen van het koppel nu wel geopend: "ze zaten in de gevangenis terwijl het er snikheet was en de cipiers veel staakten. Daardoor konden ze amper buiten komen."





(JHM)