‘Knuffeldievegge’ gebruikt boezem om dure horloges te stelen van oudere mannen: 40 maanden cel Jelle Houwen

27 december 2018

11u46 0 Knokke-Heist Een Roemeense dievegge die haar lichaam gebruikte om dure horloges te stelen van mannen in de Lippenslaan in Knokke, heeft de rekening gepresenteerd gekregen. Ze kreeg net als haar man en een vriend 40 maanden cel van de strafrechter in Brugge. Voor haar wel voor de helft met uitstel. Omdat ze in Roemenië haar kinderen moet opvoeden.

Het ging in totaal om zes feiten: vijf in Knokke en één in Blankenberge. In Knokke werden telkens dure Rolex- en Breitlinghorloges buitgemaakt, elk met een waarde van enkele duizenden euro’s. In Blankenberge werd een man beroofd van zijn halsketting, een hanger en een armband.

Stefania

Het was elke keer Stefania T. die het werk deed. “Ze stapte dan plots in een wagen en vleide zich neer op de passagierszetel. Ze sprak de nietsvermoedende bestuurder aan en vroeg of hij haar niet kende. Vooraleer ze weer uitstapte, gaf ze de bestuurder nog een knuffel. En daarbij stal ze zijn horloge”, volgens de procureur.





In een ander scenario klampte ze mannen aan op straat en bood ze haar seksuele diensten aan. Als die weigerden, kregen ze nog een knuffel, waarbij ook vliegensvlug hun horloges gestolen werden.





Eenmaal volgde ze zelfs een man tot in een lift, waarna ze haar borsten ontblootte en de broek van de man probeerde te openen. Toen die weerstand bood, stal ze het horloge met geweld. Daarbij liep de man een verwondingen aan zijn hand op.



De bende wist volgens de procureur heel goed dat ze in de Lippenslaan moest zijn. Ze kozen hun slachtoffers doelgericht uit, vaak iets oudere mannen die alleen op straat liepen.

Betrapt

Het trio werd betrapt doordat de politie beelden van de ANPR-camera bekeek en daarop een wagen met Duitse nummerplaat zag. Die werd later opgemerkt in de Diamantwijk in Antwerpen, waar ze de dure horloges, zoals een Breitling van 4.000 euro, verpatsten. Twee slachtoffers stelden zich burgerlijke partij. Zij krijgen respectievelijk 4.000 en 4.475 euro terug.