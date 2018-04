"Klasse is het codewoord" DE MAN ACHTER DE MEEST LUXUEUZE STRANDBAR VAN DE KUST MATHIAS MARIËN

16 april 2018

02u27 0 Knokke-Heist De meest luxueuze strandbar van de kust vind je waar anders dan... in het Zoute. Zaakvoerder Glenn Van Hoeck zet alles op alles. Flesje champagne van 15 liter? 3.750 euro. Hemelbed op het strand? 140 euro. Sigaartje? Keuze te over. Die Harley voor de deur? Kan je kopen. Maar geen zorgen, een watertje kost 'maar' 3,50 euro.

De bezoekers van de strak ingerichte strandbar 'Beach Number 1' in het Zoute in Knokke-Heist wanen zich even in een andere wereld. De personeelsleden dragen een T-shirt, een sweater én schoenen van een eigen kledinglijn. En die witte sneakers van Converse dan? Zelfs die zijn exclusief: zaakvoerder Glenn Van Hoeck liet gepersonaliseerde exemplaren maken. Met het opschrift 'Beach Number 1' zetten zelfs de schoenen de strandbar in de kijker.





Glenn Van Hoeck verwierf de voorbije jaren bekendheid als uitbater van het voormalige 'Monroe Beach'. Na zeven jaar herbegint hij nu met een nieuwe naam. Samen met barverantwoordelijke Vicky Dekeyser wil Glenn een gooi doen naar de titel van meest exclusieve strandbar van Vlaanderen. "We willen ons echt onderscheiden van de rest", legt Van Hoeck uit. "Ik mik vooral op dertigers en veertigers die zin hebben in een luxueuze, rustige middag aan het strand in Knokke." Glenn haalt zijn inspiratie bij de legendarische discotheek 'Number One', onder het Casino. Maar in de strandbar ligt de nadruk op rust en luxe. Geen bonkende beats of moderne dansmuziek dus, wel muziek uit de jaren 80 en 90.





Carbon

"Klasse is het codewoord", aldus Van Hoeck. En dat mag wat kosten. Een fles champagne van 15 liter? Voor 3.750 euro is die van jou. Voor wie nog een stapje verder wil gaan, is er de 'Cristal Louis Roederer Jéroboam'. Een fles van 3 liter kost 5.525 euro. "Al zijn die flessen wel enkel op bestelling te verkrijgen", maakt Van Hoeck duidelijk. Wie helemaal kickt op exclusiviteit, kan ook altijd genieten van een fles Carbon-champagne, de officiële sponsor van Fomule1. Nergens anders te verkrijgen aan de kust.





Loungebar

Nog te vinden bij Beach Number 1: hemelbedden op het strand. Voor 140 euro kan je op zo'n bed een hele dag luieren. En wie tussen de glazen champagne door nood heeft aan een sigaar, hoeft niet ver te lopen. De strandbar biedt een mooi assortiment aan. Binnenkort zijn trouwens ook de schoenen én kledij van de eigen kledinglijn te koop. En als klap op de vuurpijl werkt Van Hoeck samen met Harley Davidson. Te allen tijde staat een motor voor de deur die - uiteraard - te koop is. Prijs op aanvraag. De strandbar is bovendien heel erg actief op sociale media, #beachnumber1zoute. "We proberen een echte merknaam te maken", besluit Van Hoeck. Dat wordt ook duidelijk als je zijn toekomstplannen hoort. Tegen de zomer opent Glenn Van Hoeck ook een loungebar in het Zoute: 'Lounge number 1'.





Voor de duidelijkheid: in de strandbar is iedereen welkom. Een frisdrank of watertje kost er 3,50 euro.