"Klanten zitten eindelijk in de zon" CAFÉ-UITBATERS PLAATSEN TERRASSEN OP BREDERE ZEEDIJK MATHIAS MARIËN

31 maart 2018

03u03 0 Knokke-Heist De horeca-uitbaters in Heist reageren opgelucht: de verbrede Zeedijk is net op tijd klaar voor de paasvakantie. Door de aanpassingswerken kunnen de cafés en restaurants eindelijk een terras in de zon plaatsen.

Burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) veegde gisterochtend persoonlijk de laatste restjes zand van het gloednieuwe stuk Zeedijk tussen de Parkstraat en het Heldenplein. Met de aanpassingswerken komt het gemeentebestuur tegemoet aan de vraag van de horeca-uitbaters. Zij vroegen al jaren om een bredere Zeedijk om hun terrassen in de zon te plaatsen. "Dit is een zeer belangrijke verandering voor Heist", benadrukt Lippens. "De horecazaken zullen hier een groot voordeel uithalen." Alles bij elkaar werd 2.500 vierkante meter vloerplaten geïnstalleerd en is de Zeedijk zes meter breder. Naast de ruimte voor de terrassen is er ook heel wat extra plaats voor wandelaars gecreëerd.





Plus 40 procent

Werner Vantorre van Coupe de Nice was er gisterochtend als de kippen bij om zijn terras piekfijn in te richten. "Dit is een enorme verbetering", stelt Vantorre. "In het verleden moesten klanten noodgedwongen in de schaduw zitten, omdat de zon niet over de gebouwen kwam. Het resultaat? De mensen verkozen een plekje in de zon in een van de strandbars. Ongelijk kon je ze niet geven. Met de verbrede Zeedijk strijden we vanaf nu met gelijke wapens. Ook wij kunnen de klanten nu een zongericht terras aanbieden."





Een troef die volgens de zaakvoerder heel wat extra inkomsten zal opleveren. "Ruw geschat denk ik dat we bij een zonnige zomer makkelijk 40 procent meer omzet zullen draaien. Al is het natuurlijk dubbel. Bij slecht weer zal er amper volk op het terras zitten, terwijl we daar wel extra personeel voor aanwerven. We hopen dus op héél goed weer", glimlacht Werner.





Schepen van Strand Antony Wittesaele (Gemeentebelangen) wijst nog op enkele andere aanpassingen. "De verbreding past in een plan om van de Zeedijk en het strand een esthetischer en harmonischer geheel te maken", aldus Wittesaele. "De nieuwe zitbanken, fietsenrekken en vuilnisbakken zijn daar een eerste onderdeel van. Later volgt nog de bouw van het nieuwe veiligheidspaviljoen op het Lichttorenplein."





Ruwe stenen

De aandachtige wandelaars merkten gisterochtend op dat het nieuwe stuk dijk er wel héél ruw bijligt. De grote vloerplaten van vier vierkante meter zijn nogal grof afgewerkt. "Ach, het zand is ook grof. Dat past bij elkaar", glimlacht burgemeester Lippens. "Ik denk dat iedereen heel gelukkig is." De lokale horeca-uitbaters stemmen in met de burgemeester. Zo lijkt uiteindelijk iedereen tevreden met de nieuwe Zeedijk in Heist.