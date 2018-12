‘Kerstbloedinzameling’ schot in de roos: honderdtal donoren geeft bloed in Knokke-Heist Mathias Mariën

27 december 2018

16u09 0 Knokke-Heist De ‘kerstbloedinzameling’ van het Rode Kruis Knokke-Heist op tweede kerstdag was een schot in de roos. Zo’n honderd mensen lieten zich overtuigen om als donor op te treden. Bij de lokale afdeling van het Rode Kruis spreken ze van een groot succes.

“Traditioneel is dit een moeilijke periode om mensen te overhalen bloed te geven. Daarom is deze grote opkomst zo opvallend en mooi. Wij vinden het fantastisch, want de bloedvoorraad is tijdens de eindejaarsperiode niet groot”, klinkt het. Het Rode Kruis spaarde dan ook kosten noch moeite om donoren te vinden. Enkele knappe vrouwen, gehuld in een kerstuniform, gingen flyeren in de Lippenslaan en op de kerstmarkt. Verder reden ze rond met een golfkarretje om potentiële bloedgevers te overtuigen. Dat lukte uiteindelijk wonderwel. Het ingezamelde bloed werd meteen naar het laboratorium van het Rode Kruis in Gent gebracht, waar het de komende dagen verwerkt en meteen verdeeld wordt over de ziekenhuizen. Ter vergelijking: tijdens het jaar heeft het Rode Kruis twee ‘gewone’ bloedinzamelingen nodig om aan het aantal te komen van tweede kerstdag. Het bewijst hoe groot het succes van de kerstbloedinzameling was.