'Kaboem' met Nachtwacht en De Helden 22 juni 2018

Voor de derde keer vindt zaterdag het jeugdevenement 'Kaboem' plaats in de tuinen van het Cultuurcentrum in Knokke-Heist. Het startuur werd vervroegd naar 10 uur. "Hoe kan je beter de zomer inzetten dan met een dag vol amusement, attracties en optredens? Nachtwacht komt optreden en nadien kan je met je favoriete held op de foto", zegt de organisatie. Daarna tonen De Helden van Ketnet allerlei fantastische stunts. Ook de winnaars van Belgium's Got Talent, Ian & Tascha, zijn van de partij. "Breng zeker je zwembroek of bikini mee, want je zal het niet droog kunnen houden en neen, we verwachten geen regen", zegt de organisatie nog met een knipoog. Er zullen foodtrucks met lekkernijen zijn. Ouders en grootouders zijn ook welkom om gezellig iets te drinken of te eten en mee te genieten van dit zomerse feest. En om 14 uur kunnen de Duivelsfans de WK-wedstrijd België - Tunesië bekijken in het Cultuurcafé. (MMB)