"Jiujitsu is belangrijker dan dansen" NA BELGIUM'S GOT TALENT WINT IAN LODENS (20) OOK GOUD OP EK BART HUYSENTRUYT

09 juni 2018

02u50 0 Knokke-Heist Het is twee keer prijs voor Ian Lodens (20) uit Knokke-Heist. Nog maar pas won hij met danspartner Natascha Van Es Belgium's Got Talent op VTM, of hij staat alweer op het hoogste schavotje. Met zijn broer Ryan (18) is hij Europees kampioen jiujitsu. "Ik vrees wel een beetje voor mijn examens", is Ian nuchter.

In het Poolse Gliwici behaalden de broers Ian en Ryan Lodens uit Knokke-Heist de Europese titel in duo classic. Het gaat om disciplines binnen de gevechtssport jiujitsu, waar de broers al jaren voor trainen. Ze behoren al sinds de jeugd tot de wereldtop. "Maar dit is pas onze eerste titel bij de grote jongens", vertelt Ian. "Of ik gelukkiger was na die overwinning dan bij Belgium's Got Talent? Eigenlijk wel, want jiujitsu is voor mij belangrijker dan dansen." Bijna uit het niets won Ian samen met zijn vriendin en danspartner Natascha Van Es (19) de talentenwedstrijd op VTM. Voor Natascha was dat een topmoment. Zij is wereldtop in de gymnastiek. "Ik had nog nooit gedanst", glimlacht Ian. "Daarom ook dat dansen voor mij misschien net iets minder gewicht heeft dan jiujitsu. Voor Natascha is dit een droom die uitkomt. We gaan deze zomer wellicht heel vaak optreden."





Ergotherapie

Twee zo'n grote evenementen en twee keer de oppergaai veroveren: voor Ian kan 2018 duidelijk niet meer stuk. "Het is bijna onwezenlijk wat er allemaal gebeurt en op zo'n korte tijd. Tussen Belgium's Got Talent en de EK-medaille zitten nauwelijks zeven dagen. En dan moeten mijn examens nog komen." Ian studeert aan hogeschool Vives waar hij het eerste jaar Ergotherapie volgt. De examens zijn nu volop aan de gang. "Ik heb natuurlijk geen ideale voorbereiding gehad. Twee of drie herexamens, daar hou ik wel rekening mee. Maar ik ga mijn uiterste best doen. Mijn ouders vrezen er wel een beetje voor, weet ik. Maar mijn bobijntje is niet af. Ik kan me evengoed opladen voor mijn studies."





Club opstarten

Dat is, volgens Ian, ook wel een beetje aan vader en moeder te danken. Zijn ouders waren zelf actief in de gevechtssporten. "Ik heb die discipline van hen meegekregen. Dat sporten helpt me ook in het dagelijks leven." Maar bovenal blijft hij, ondanks zijn topsportstatuut, erg bescheiden. "Ik vind het vooral ook leuk voor mijn broer Ryan. Hij is twee jaar jonger en het doet wel wat om samen met je broer zo'n Europees kampioenschap te winnen. Ik droom om samen met hem de absolute top in het jiujitsu te behalen. Wie weet kunnen we samen wel een club opstarten? Nu moeten we trainen in Zwijndrecht, nabij Antwerpen. Dat is ver van Knokke. Als dat dichter zou kunnen, waarom niet?"