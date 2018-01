"Jeugdwerking blijft gewoon bestaan" JONGE SPELERS VV WESTKAPELLE MOETEN ZICH GEEN ZORGEN MAKEN MATHIAS MARIËN

02u50 0 Foto Proot Enkele jeugdspelertjes van VV Westkapelle op het veld. Knokke-Heist Goed nieuws voor de 120 jeugdspelertjes van VV Westkapelle. Het bestuur verzekert dat zij de komende jaren kunnen blijven voetballen ondanks het stopzetten van de eerste ploeg. "Het voortbestaan van de kantine is nog onzeker. Het belangrijkste is dat de kinderen kunnen blijven spelen", zegt voorzitter Johan Rommelaere. De ouders blijven voorlopig rustig en vertrouwen op de woorden van het bestuur.

De trainingen van de jongste ploegen gingen gisteravond gewoon door. Nochtans ontvingen alle leden van VV Westkapelle dinsdagochtend een verontrustend mailtje.





"Na grondig overleg heeft het bestuur beslist om vanaf volgend seizoen niet aan te treden met het eerste elftal in competitieverband. Oorzaken zijn de tanende belangstelling, dalende inkomsten en stijgende kosten", klonk het onheilspellend.





Toch hoeven ouders zich geen zorgen te maken.





"De jeugdwerking binnen onze club blijft ongewijzigd", bevestigt voorzitter Johan Rommelaere. "We zullen koste wat het kost een gezonde structuur behouden om onze jeugd de beste kansen te blijven geven." In die gezonde structuur was dus geen plaats meer voor de eerste ploeg.





Geen zorgen

Bij ouders rees meteen de vraag of VV Westkapelle in slechte papieren zit en op welke manier gegarandeerd kan worden dat hun kinderen ook in het seizoen 2017-2018 in het ultramoderne complex langs de Herenweg terecht kunnen. "Daar hoeven ze zich echt geen zorgen over te maken. Het budget was gewoon te klein geworden om een eerste elftal in eerste provinciale draaiende te houden. Al onze aandacht gaat uit naar de jeugd", aldus Rommelaere. In welke omstandigheden dat zal zijn, valt nog af te wachten.





"De faciliteiten zijn eigendom van de gemeente en blijven dus zeker behouden. Of er een kantine blijft om na de trainingen of wedstrijden te bekomen, is een andere zaak. Daar is nog geen beslissing over genomen. Op dit moment ziet het er eerder naar uit dat het zonder kantine zal moeten. Ook daar zijn de inkomsten de laatste tijd fel gezakt." Een definitieve beslissing daarover wordt pas de komende maanden verwacht.





Leegloop?

Bij het bestuur vrezen ze voorlopig niet voor een leegloop. "Het probleem is dat we met drie voetbalclubs zitten op een beperkte oppervlakte. Misschien zullen er wel enkele spelertjes overschakelen naar Heist of Knokke. Maar een grote uittocht? Neen, dat verwacht ik niet. Sowieso groeien slechts een handvol spelers door naar de eerste ploeg. Als we in de toekomst terugkeren op lager niveau met de eerste ploeg - wat behoort tot de mogelijkheden- zal de kans zelfs groter zijn om door te stoten", zegt voorzitter Johan Rommelaere. De jeugdtrainers zelf willen weinig commentaar kwijt op de situatie.





"Wij zullen zien wat er verder gebeurt", klinkt het. En de ouders? Die maken zich weinig zorgen. "Het belangrijkste is dat onze kinderen kunnen spelen en zich amuseren. Dat lukt nog steeds wonderwel", zegt mama Katja Oosterlynck.