“Italiaanse” Rolex-dief beweert in Ravioli te wonen en valt door de mand: raadkamer verwijst hem naar correctionele rechtbank Siebe De Voogt

05 april 2019

17u25 0 Knokke-Heist Een gewiekste Albanese dief moet binnenkort voor de correctionele rechtbank in Brugge verschijnen voor de diefstal van een Rolex-horloge van liefst 31.000 euro. De man gaf zich uit voor Italiaan, maar viel tijdens z’n verhoor door de mand. “Ik woon in Ravioli”, verklaarde hij aan de onderzoeksrechter.

De feiten speelden zich op 2 februari af rond 17.30 uur bij een juwelier in Knokke. De verdachte maakte van een moment van onoplettendheid bij de uitbater gebruik om een vals exemplaar van het peperdure Rolex-horloge op de plaats van het echte te leggen. Via camerabeelden kreeg de politie snel een mogelijke verdachte in het vizier. De 50-jarige Italiaan, zo werd aanvankelijk gedacht, kon uiteindelijk diezelfde avond nog opgepakt worden in het station van Brugge. Hij had het gestolen horloge nog op zak. Tijdens z’n verhoor bij de onderzoeksrechter bleek al snel dat de dief geen Italiaan was. De man werd bijgestaan door een Franse tolk, maar kreeg toch enkele vragen in het Italiaans voorgeschoteld. Niet alleen sprak hij gebrekkig Italiaans, maar de dief beweerde ook afkomstig te zijn uit het stadje Ravioli. Hij moest uiteindelijk schoorvoetend toegeven dat hij eigenlijk de Albanese nationaliteit had. De man zit nog steeds in de gevangenis en moet binnen een drietal weken voor de strafrechter verschijnen.