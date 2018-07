"Ik ga natuurlijk niet écht honden afknallen" VOORZITTER NATUURPUNT NEEMT WOORDEN TERUG NA BOZE MAIL AAN MILIEURAAD MATHIAS MARIËN

14 juli 2018

02u26 0 Knokke-Heist De voorzitter van Natuurpunt Knokke-Heist heeft zich de woede van burgemeester Leopold Lippens op de hals gehaald met enkele uitspraken. In een mail dreigt hij ermee honden af te knallen die rondlopen in de Zwinduinen en Polders. "Onaanvaardbaar in tijden van terreurdreiging", stelt Lippens.

Het bewuste mailtje van Stefaan Brinckman werd enige tijd geleden al verstuurd naar verschillende mensen van de milieuraad in de kustgemeente. In de mail is de voorzitter van Natuurpunt van Knokke-Heist bijzonder scherp en duidelijk. 'Graag tegen volgend weekend de mogelijkheid om één of meer van die honden te kunnen afknallen, dan halen 'we' de pers en is dit probleem voor enige tijd opgelost, of moet ik m'n scalpels meenemen', is één van de meest opvallende passages. Brinckman schreef de mail naar eigen zeggen na een aanvaring met enkele hondenbaasjes die zich niet aan de regels hielden en met hun viervoeters steevast wandelen in verboden zones. Ook de vele hondenpoep in parken en het Zwin is een doorn in het oog voor de voorzitter van Natuurpunt.





Boodschap duidelijk

Burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen) kreeg de mail te zien en reageert onthutst. "Ik vind dat de voorzitter van Natuurpunt er wel een zeer eigenaardige mening op na houdt die niet door de beugel kan. In tijden van terreurdreiging ermee dreigen om mensen en dieren af te schieten, is absoluut onaanvaardbaar. Hij zette bovendien tientallen mensen in kopie bij het versturen van zijn mail", aldus Lippens. Stefaan Brinckman beseft ondertussen dat zijn uitspraken 'ongelukkig' waren. "Maar nu is de boodschap wel aangekomen. In het verleden probeerde ik al op verschillende andere manieren mijn ergernis duidelijk te maken. Zonder resultaat. Voor de duidelijkheid: ik zou nooit een hond neerschieten. Ik heb er zelf twee en ben dus zeker geen hondenhater", aldus Brinckman. Toch doet de inhoud van het mailtje de wenkbrauwen fronsen. Zo staat er letterlijk te lezen 'of de mogelijkheid bestaat een riot gun te lenen om eindelijk een deftig statement te maken tegen de ongeletterde, onbeschofte hondenbezitters in de Zwinduinen en Polders'. De voorzitter nuanceert nu die bewoording. "Nogmaals: dat was zeker niet letterlijk bedoeld. Ik was het die bewuste dag gewoon even beu en wou dat duidelijk maken. Als er borden staan dat er niet met honden mag gewandeld worden, waarom houden mensen zich daar niet aan?", zegt Stefaan.





Afstand van uitspraken

Voor burgemeester Leopold Lippens maakt dat weinig verschil.





"Knokke-Heist is een diervriendelijke gemeente en dat blijft zo. Ik wil dan ook uitdrukkelijk afstand nemen van deze vreemde mail", verklaart de graaf. Natuurpunt Vlaanderen reageerde gisteren sereen op de heisa. "De ironie in Stefaans mail is duidelijk verloren gegaan. Zijn bedoelingen waren zeker niet slecht. Hij meende het niet, dat heeft hij ons ook op het hart gedrukt", zegt communicatieverantwoordelijke Joris Gansemans.