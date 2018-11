"Ik begon te dealen na dood van mijn zus" 09 november 2018

Een jongeman uit Knokke heeft een opmerkelijke getuigenis afgelegd bij de strafrechter in Brugge. G. staat terecht omdat hij cannabis heeft gedeald, onder andere aan minderjarigen. Zijn advocate schetste de moeilijke gezinssituatie en daar ging G. op verder. "Ik ben beginnen met joints roken door de ellende thuis, nadat mijn zus overleden is aan een slepende ziekte. Mijn mama heeft jaren gezorgd voor mijn zus en daardoor zijn er financiële problemen ontstaan thuis. Ik durfde geen zakgeld vragen en ben dan maar beginnen dealen. Zo kon ik mijn eigen joints bekostigen." De rechter was niet mals. "Net jij - die gezien hebt hoe belangrijk de gezondheid van een mens is na wat met je zus overkomen is - gaat de gezondheid van anderen kapotmaken met drugs. Een dealer is een soort van stille moordenaar, zeg ik altijd." Er hangt G. een effectieve celstraf boven het hoofd. (JHM)