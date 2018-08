'Engie Parkies XL' groot succes 08 augustus 2018

02u42 0 Knokke-Heist Maandagavond stond de tuin van het cultureel centrum Scharpoord in Knokke-Heist met 3.000 bezoekers afgeladen vol voor de eerste 'Engie Parkies XL'.

Met 300.000 bezoekers per jaar zijn de 'Engie Parkies'-concerten goed voor 'het grootste kleinste festival van Vlaanderen'. "Cookies and Cream brengt een massa volk op de been, waardoor we beslist hebben om drie extra XL-concerten te organiseren, op een grotere locatie en met een grotere productie. Knokke-Heist had de primeur en met 3.000 muziekliefhebbers kunnen we alleen maar tevreden zijn. Dit smaakt naar meer", zegt Engie Parkies-woordvoerder Jeffrey Vanhaeren. Samen met de toeristen genoten ze in Knokke van het optreden in een gezellige festivalsfeer.





"Met dank aan het mooie weer, maar dit is echt vakantie. Dit is genieten van goeie muziek, een fris drankje en fijne mensen", zegt Knokkenaar Joeri Adams. "Vorig jaar was het park te klein, dus zijn we blij dat ze voor een grotere editie gegaan zijn, waardoor wij voor nog meer sfeer konden zorgen", zegt David van Cookies and Cream.





Tot 26 augustus kan je nog genieten van de gratis 'Engie Parkies' en zijn er nog optredens in Blankenberge, Middelkerke, De Haan en Knokke-Heist, maar ook in Torhout, Wevelgem en Waregem. Je vindt alle artiesten en data op de website, www.engieparkies.be





(MMB)