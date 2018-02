"Eindelijk rust na jarenlange beats" BEN DECKERS WINT RECHTSZAAK TEGEN GELUIDSOVERLAST PIANO BAR MATHIAS MARIËN

20 februari 2018

02u41 0 Knokke-Heist De zaakvoerder van de Piano Bar op de Canadasquare moet Ben Deckers (56) 2.500 euro schadevergoeding voor geluidsoverlast betalen. Opmerkelijk: in het verleden kreeg de man al een vergoeding van de Chagall's, de pub ernaast. "Eenmaal de isolatie daar in orde was, draaide de Piano Bar de volumeknop nog eens extra open. Hopelijk vind ik nu eindelijk rust", vertelt Ben.

Het is de laatste weken uitzonderlijk stil op het appartement van Ben Deckers (56) langs de Canadasquare in Knokke. Bonkende beats, schreeuwende mensen of zatte oerkreten: het is (voorlopig) allemaal verleden tijd. "Voor de gemiddelde mens de normaalste zaak van de wereld. Maar geloof me: voor mij is het een héél grote opluchting", getuigt Ben. De man heeft al twintig jaar een appartement boven Chagall's Pub en de Piano Bar. Pas in 2013 ging hij er permanent wonen. Wat volgde was een lange reeks rechtszaken en procedures om de aanhoudende geluidsoverlast tegen te gaan. "Het ging zo ver dat ik zelfs moest veranderen van werk. Om 6 uur 's ochtends opstaan was onmogelijk geworden door het aanhoudende lawaai 's nachts", vertelde Deckers eerder in deze krant. Gisterenochtend stond hij opnieuw voor de rechter.





Klanten lokken

"Nadat het ene café (Chagall's Pub, red.) eindelijk isolatie plaatste, deed het andere (de Piano Bar, red.) er nog een schepje bovenop. Zij zetten de volumeknop extra open om klanten te lokken", zucht Ben. De vijftiger zag geen andere optie dan keer op keer de politie te bellen. "Talloze keren kwamen ze langs. Ik zag geen andere oplossing dan opnieuw een schadevergoeding vragen. Ondertussen probeerde ik ook de gemeente te overtuigen om actie te ondernemen."





Gisterenochtend kreeg Deckers 2.500 euro toegewezen. De Brugse politierechter moest bovendien een straf uitspreken voor twee gevallen van geluidsoverlast in het populaire nachtcafé. De zaakvoerder van de Piano Bar kreeg alles bij elkaar 400 euro boete. Intussen lijkt de zaak zich na jarenlang geruzie en discussie eindelijk naar een definitieve oplossing te slepen. Sinds december was er van enige overlast geen sprake meer. "Ik hoop echt dat het zo blijft. Dan kan ik eindelijk rust vinden", aldus Ben Deckers.





Akoestisch onderzoek

Bij het gemeentebestuur zijn ze op de hoogte van de aanhoudende problemen op de Canadasquare. "We hebben voor beide zaken een akoestisch onderzoek bevolen", zegt schepen van Milieu Annie Vandenbussche (Gemeentebelangen). "De werken in Chagall's Pub zijn intussen afgerond en er is volledige isolatie voorzien. Bij de buren moeten nog verschillende werken gebeuren. Als gemeente kijken we er nauwgezet op toe dat, zeker bij klachten van omwonenden, de regels gerespecteerd worden."