"Dit had veel erger kunnen aflopen" WILDE ACHTERVOLGING DOOR KNOKKE EINDIGT MET CRASH OP ZEEDIJK MATHIAS MARIËN

03 augustus 2018

02u30 0 Knokke-Heist Bij een wilde achtervolging door Knokke heeft de politie woensdagavond een schot gelost richting een gestolen voertuig met Nederlandse nummerplaat. De verdachten bleven doorrijden en konden uiteindelijk pas op de Zeedijk vastgereden worden. "We dachten korte tijd aan een aanslag. Die auto reed recht op de mensen af", klinkt het bij verschillende getuigen. Uiteindelijk raakte niemand gewond.

De achtervolging begon woensdagavond even na 23 uur nadat de alarmcentrale in Knokke melding kreeg van de Nederlandse collega's. "Een gestolen Mercedes is net Knokke binnengereden", klonk het. Verschillende patrouilles zetten meteen de achtervolging in. De verdachten maakten geen enkele aanstalten om te stoppen. Het ging zo ver dat enkele politieagenten op het laatste moment moesten wegspringen toen ze de wagen probeerden te doen stoppen. Dat gebeurde langs de Kustlaan, waarbij een agent het vuur opende op de wagen. Volgens onze informatie ging het om één schot. Nog waren de gangsters niet afgeschrikt. Ze zetten hun weg verder en belandden uiteindelijk op de Zeedijk.





Volle dijk

"Het is daar dat onze patrouilles erin slaagden om de verdachten klem te rijden", bevestigt korpschef Steve Desmet, die in het belang van het onderzoek niet meer details kwijt kan. Wel staat vast dat de gestolen wagen crashte op betonnen bollen die de rijbaan scheiden van de wandel- en fietsdijk. De Mercedes kwam aan hoge snelheid tegen die afsluiting terecht. Op dat moment waren tientallen mensen aan het wandelen in de omgeving. Ook in het ijssalon op de hoek waren tal van getuigen aanwezig. Volgens sommigen onder hen konden enkele mensen en kinderen pas op het allerlaatste moment wegspringen. Al blijkt uit informatie van de politie dat er uiteindelijk niemand gewond raakte.





2 gangsters uit Bergen

De politie kon de twee verdachten uit Bergen, die de wagen hadden gestolen in Sluis, uiteindelijk onder schot houden en arresteren op de Zeedijk. Ogenblikken voordien dachten tientallen omstanders meteen aan het ergste: een terreuraanslag. De manier waarop de wagen de Zeedijk opreed en in de richting van de mensen afkwam, deed dan ook het allerergste vermoeden. Politie en parket deden ter plaatse de nodige vaststellingen, waarna het wrak kon getakeld worden. Tijdens de dolle rit op de Zeedijk raakte ook nog een ander voertuig zwaar beschadigd.





Ondertussen is duidelijk geworden dat woensdagavond een kleine ramp is vermeden. De betonnen bollen bewezen hun dienst. Als die er niet hadden gestaan, was de wagen op een grote groep mensen ingereden.





De schade aan de betonnen omheining was gisteren meer dan zichtbaar. Eén bol raakte zelfs volledig vernield en moest weggenomen worden.





"Gezien de schade aan het voertuig, hebben de betonnen constructies waarschijnlijk erger vermeden", bevestigt de korpschef.