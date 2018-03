"De George Clooney van Knokke" BEKEND VLAANDEREN EERT 'GENTLEMAN' STAF KNOP (96) OP AFSCHEID

13 maart 2018

02u32 0 Knokke-Heist Coryfeeën als Kurt Van Eeghem, Cas Goossens en baron Stijn Coninx hebben gisteren in De Blauwe Toren in Brugge afscheid genomen van Staf Knop. De charmante Knokse casinodirecteur, oud-journalist en auteur van romans en toneelstukken overleed vorige week op 96-jarige leeftijd. "Staf was 'every inch a gentleman'."

Met de glimlach, zonnebril op en armen gekruist aan 'zijn' Casino van Knokke. Zo staat Staf Knop geportretteerd op zijn bidprentje. Op de afscheidsplechtigheid kwamen tal van bekenden van Staf nog een laatste groet brengen. Onder hen onder meer oud-presentatrice Mimi Smith, regisseur Stijn Coninx en zanger Johan Verminnen. Maar eerst richtte presentator Kurt Van Eeghem een woordje tot de aanwezigen. "Ik geef het toe: ik was een bewonderaar van Staf", opende hij.





Flair

"Ik heb hem een eerste keer ontmoet in de jaren zeventig. Ik was toen nog een jong manneke, hopend op een plaatsje op de agenda van het Casino van Knokke. Dat bleek snel te hoog gegrepen, maar Staf viel nooit uit zijn rol. 'Every inch a gentleman'. De George Clooney van Knokke. Hij troonde me mee naar de zalen van het Casino en vertelde honderduit over Brel, Piaf en Fitzgerald. We bleven later contact houden. Ik nodigde hem - hij was toen al in de negentig - eens uit voor mijn radioprogramma Les Compagnon de la Chanson op Klara. Dat werd de mooiste van alle afleveringen. Hij vertelde uit het hart, dat hele leven gevuld met charme, schoonheid en flair." Johan Verminnen bracht een liedje in het Brusselse dialect, want Staf Knop groeide op in de hoofdstad.





Verfilming

"Brussel laat vandaag een traan", zei hij. Presentatrice Rita Van Neygen, die net als Knop in Knokke woont, sprak vol bewondering en respect. Ze las een aantal teksten voor van onder meer Mike Verdrengh en Jan Verheyen. Woorden vol lof van bekende namen uit de Vlaamse televisiewereld. Ook oud-VRT-baas Cas Goossens nam het woord. "Staf heeft intens en hartstochtelijk geleefd. Ik heb ongeveer een dozijn aan jaren mee beleefd. Het waren bewogen jaren. De mensen waren gek van zijn levensverhaal. Theaterstukken van Staf zijn opgevoerd tot in New York, Milaan en Sidney. Hij was privételefonist van koning Leopold III aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, nam de kleine Boudewijn nog mee op zijn fiets. Staf heeft, vooral in zijn laatste levensjaren, nog gezocht naar de erkenning die hij zeker verdient. Die waardering had hij in 1966 al van toenmalig koning Boudewijn gekregen als ridder in de orde van Leopold II. En misschien raakt een van zijn romans nog wel verfilmd, of wordt een toneelstuk van hem nog eens op de planken gespeeld."