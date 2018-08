"Brand een kaarsje voor Diaz" JONG KOPPEL HERDENKT ZOONTJE DAT EEN JAAR GELEDEN STIERF DOOR CMV-VIRUS MATHIAS MARIËN

01 augustus 2018

02u45 2 Knokke-Heist Lisa De Clerck en Kevin De Pover verloren precies een jaar geleden hun zoontje door een ernstige vorm van het CMV-virus. Om de herinnering aan Diaz levendig te houden, roepen ze iedereen op om een kaarsje te branden voor het jongetje. Tegelijk wil het jonge koppel de ouders steunen die hetzelfde hebben meegemaakt. "We hebben het nog steeds enorm moeilijk met zijn dood. Met de kaarsjes zou Diaz toch een beetje bij ons aanwezig zijn", getuigt Lisa.

Het sympathieke koppel uit Knokke-Heist heeft een moeilijk jaar achter de rug. Een jaar dat eigenlijk amper te beschrijven valt. Lisa De Clerck en Kevin De Pover verloren op 1 augustus 2017 niet alleen hun ongeboren zoontje Diaz, ze verloren een deel van hun leven. "We hebben geen enkele kans gekregen om ons zoontje te zien leven. Maar dat maakt zijn overlijden niet minder erg. Diaz was, is en zal voor altijd ons eerste kindje blijven. Een ongeboren kind verliezen, is verschrikkelijk hard. Dat hebben we het voorbije jaar mogen ondervinden", getuigt de 22-jarige vrouw.





Aanvankelijk leek de zwangerschap van Lisa nochtans vlekkeloos te verlopen. Een eerste onderzoek bij de gynaecoloog leverde enkel goed nieuws op. Enkele weken later viel de hemel op het hoofd van het koppel. "Je hebt het CMV-virus opgelopen", klonk het na een bloedonderzoek. Op dat moment was Lisa al de drie maanden zwangerschap voorbij. "Het meeste gevaar zou dan moeten geweken zijn. Als je dat nieuws krijgt, begin je natuurlijk meteen het ergste te denken", zucht Lisa. "Toen we thuiskwamen zijn we meteen informatie beginnen inwinnen via 'Google'. Geen goed idee, bleek al snel. Op internet lees je natuurlijk de ergste zaken. De kans dat het volledig fout zou lopen, was héél erg klein. We bleven dus lang hopen op het beste." Verschillende onderzoeken later brachten echter verschrikkelijk nieuws voor het echtpaar. Het vruchtje was heel erg aangetast door het virus. "Onze zoon was op dat moment al doof, blind en zwaar epileptisch", vertelt een emotionele Lisa. "Zijn hersentjes waren aangetast. Zicht op beterschap was er niet. De dokters vertelden ons dat zijn situatie alleen nog zou verslechteren. Diaz had geen enkele kans op een menswaardig bestaan. Hij was door de aandoening niet meer levensvatbaar. Op zo'n moment staat je wereld helemaal stil. Een gevoel van ongeloof overvalt je."





Uiteindelijk moest het koppel na 26 weken de zwangerschap noodgedwongen onderbreken. "We hadden geen andere keuze. Alles hadden we willen doen om Diaz te helpen. Maar we kregen de kans niet. Zoiets wens je echt niemand toe."





Lisa en Kevin gingen het voorbije jaar door een heel moeilijke periode. Een tijd waarin ze voelden dat er nog heel wat onwetendheid bestaat over het CMV-virus. "De kans dat het vruchtje besmet raakt bij het oplopen van het virus is zo'n 30 procent. Daarop is de kans nog eens 10 procent dat het vruchtje iets van schade oploopt. De kans dat de schade zo groot is als bij Diaz, is nog eens 1,5 procent van die 10 procent. We hebben enorm veel pech gehad", zucht Lisa. Hoe ze het virus, dat meestal wordt overgedragen door contact met kleine kindjes, heeft opgelopen is nog steeds een raadsel. "In het begin blijf je zoeken naar een schuldige. Steeds weer kwam ik bij mezelf uit. Al kwam de grootste weerbots eigenlijk pas na zes maanden. De periode na het overlijden van Diaz leefde ik in een rollercoaster van emoties. Nog elke dag vraag ik me af: waarom moest dat net ons overkomen? We hebben ons al suf gepiekerd", getuigt Lisa.





Urne met knuffelbeer

Het koppel houdt de herinnering aan hun zoontje, dat werd gecremeerd, alvast levendig. Thuis staat een urne met een knuffelbeer en dagelijks brandt er een kaars. Het is net dat wat het koppel vandaag, exact één jaar na het verlies, in veel huiskamers wil zien. "Het zou ons enorm plezier doen als mensen morgen een kaarsje zouden willen branden. Niet alleen voor ons zoontje, maar voor elk levenloos geboren kindje. Zo blijft de herinnering aan Diaz levendig en steunen we alle ouders die ooit hetzelfde hebben meegemaakt. Ongeacht de doodsoorzaak", besluiten Kevin en Lisa. Wie het koppel wil steunen, kan een foto van een kaarsje nemen en het koppel taggen op Facebook.