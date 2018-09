"Bomenkap gaat natuur juist helpen" BEHEERDER HAZEGRASDUINEN BIJT VAN ZICH AF NA OPHEF OP SOCIALE MEDIA MATHIAS MARIËN

07 september 2018

02u42 0 Knokke-Heist In Knokke-Heist is heel wat ophef ontstaan over het kappen van 4,8 hectare dennenbos in de Hazegrasduinen. Het Agentschap Natuur en Bos hoopt met de kap de natuurlijke habitat in de omgeving terug tot leven te brengen. "Pure waanzin. Laat dit alstublieft stoppen", richten de tegenstanders zich tot de gemeente.

Het is een opmerkelijk zicht voor wie passeert langs de Hazegrasduinen in Knokke-Heist. Met graafmachines en houtzagen werden de voorbije dagen al honderden dennenbomen gekapt. Op sociale media ging al snel een filmpje de ronde waarin gesproken wordt over pure waanzin en verspilling van groen. Het bijschrift spreekt voor zich. "Een prachtig bos, een superbiotoop dat wordt vernietigd in Knokke-Heist. Eekhoorns vluchten, alsook de vogels, maar ook kikkers en padden moeten zich reppen om niet vermalen te worden. Pure waanzin, bedacht door fanatici. Verspilling en zeker geen verbetering. Plaatselijke politici stop dit toch... Anders zijn jullie totaal niet geloofwaardig meer", klinkt het. Het bericht werd massaal opgepikt, maar echt iets veranderen zit er niet in. De werken gaan de komende dagen gewoon door.





Geen bezwaar ingediend

Bij het gemeentebestuur benadrukken ze dat het kappen geen beslissing is van de gemeente. "Het Agentschap Natuur en Bos beheert het gebied al jaren", verduidelijkt schepen van Milieu Annie Vandenbussche (Gemeentebelangen). "Na een infowandeling voor de omwonenden was er tijdens het openbaar onderzoek mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Een bezwaar om de kap tegen te houden, is er toen niet gekomen. Het is uiteindelijk de bevoegdheid en beslissing van Vlaanderen geweest om al dan niet tot kappen over te gaan." Concreet moet er in de Hazegrasduinen zo'n 4,8 hectare dennenbos verdwijnen. Al leert verdere navraag dat het vooral de bedoeling is om de natuurlijke habitat te herstellen en het dus niet zomaar om een willekeurige kap gaat. "Om de waardevolle duingraslanden en mosduinen in de Hazegrasduinen te herstellen, wordt de dennenaanplant van 4,8 hectare gekapt. Hierdoor worden niet alleen de reliëfrijke duingraslanden en mosduinen hersteld, maar worden ze ook verbonden met de duinen in de buurt. Zo ontstaat een groter duingrasland, dat rijk is aan zeldzame planten en dieren", klinkt het bij Natuur en Bos. Degenen die zich ongerust maken, worden enigszins gerustgesteld. Om de bosbalans in evenwicht te houden, zal het Agentschap bos aanplanten op locaties in Maldegem, Knesselare, Beernem en Wingene. Binnen de 4,8 ha blijven nog enkele eiken en restanten van historische houtkanten behouden.