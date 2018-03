"'Big Brother'? Dit is de toekomst" 66 SENSOREN IN GEMEENTE METEN VERKEER, WATERNIVEAU... MATHIAS MARIËN

13 maart 2018

02u39 0 Knokke-Heist Van het verkeer op de Natiënlaan tot het waterniveau in de rioleringen: 66 sensoren verzamelen in Knokke-Heist allerhande nuttige gegevens. "We willen geen 'Big Brother' spelen, maar dit is de toekomst", zegt burgemeester Leopold Lippens.

Meten is weten: dat is zowat het motto van het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Sinds eind 2017 is de badplaats op de kar gesprongen voor een pilootproject in samenwerking met de Franse energiereus Engie.





Momenteel zijn 66 sensoren geïnstalleerd die allerhande gegevens verzamelen. Zo detecteren zeven sensoren de aanwezigheid van elektrische voertuigen bij laadpalen. Verder zijn er vier sensoren die de verkeersstroom op de belangrijkste invalswegen nagaan. Een van de belangrijkste toepassingen is het meten van het waterniveau. "Dankzij de Engie TankU niveausensor wordt het waterniveau van vier kritieke riolen gemeten. Wanneer het water een alarmerend peil bereikt, gaat er automatisch een alarm af. Zo kunnen we tijdig ingrijpen", vertelt burgemeester Leopold Lippens (Gemeentebelangen). Een simpel voorbeeld toonde gisteren het potentieel. In enkele muisklikken kon bekeken worden op welk uur, tot op de minuut, én op welke rijstrook het meeste wagens passeerden langs de Natiënlaan, de belangrijkste toegangsweg.





Strandcabines

Volgens Engie is Knokke-Heist met de 66 sensoren momenteel de best gecoverde gemeente ter wereld. Dat is nog maar het begin. "In de toekomst zijn we vast van plan nog meer initiatieven uit te testen in Knokke-Heist. We blijven alles voortdurend evalueren", zegt Dirk Indigne, CEO van Engie. "Het is fantastisch wat de mogelijkheden zijn", pikt burgemeester Lippens in. "Denk bijvoorbeeld aan onze openbare vuilnisbakken. Op dit moment zijn er al een handvol met een sensor. Als de vuilnisbak dreigt vol te zitten, krijgen onze diensten een signaal. De gemeentewerkers kunnen dan meteen in actie schieten en vermijden dat de vuilnisbakken overvol geraken." Ook preventief kunnen de sensoren hun nut bewijzen. De technische ruimtes van de gemeente worden nu al gemonitord. Zo worden bijvoorbeeld de luiken en deuren van de strandcabines van de redders extra beschermd tegen inbraken of vandalisme.





Gratis wifi

"Voor de duidelijkheid: het is zeker niet de bedoeling om 'Big Brother' te spelen", gaat Lippens verder. "De kostprijs voor de installatie bedroeg ongeveer 50.000 euro. Dat is allesbehalve duur voor de informatie die we in de plaats krijgen." Tegen het einde van het jaar zou er een app voor de inwoners en bezoekers van Knokke-Heist klaar moeten zijn. In de rand van het project biedt het gemeentebestuur tegen komende zomer gratis wifi aan op nagenoeg de volledige Zeedijk, Lippenslaan en Dumortierlaan.