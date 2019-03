“Als regering het wil, leveren windmolens op zee binnen 5 jaar stroom aan alle Belgen” Investeerders vragen premier Michel om nieuwe wet en meer capaciteit bij opening zesde park Klaas Danneel

15u20 0 Knokke-Heist Binnen de vijf jaar zouden de windmolens voor onze kust meer dan dubbel zoveel elektriciteit kunnen opwekken als vandaag, voldoende om alle Belgen thuis van stroom te voorzien. De plaats is er, maar om de windparken te kunnen bouwen, moet er eerst een nieuwe wet gestemd worden. De federale regering moet daar dringend werk van maken, vinden de investeerders van de Belgische windparken.

Het aantal windmolens voor onze kust groeit exponentieel. In 2009 is de eerste windturbine van C-Power op de Thorntonbank elektriciteit beginnen te produceren. Tien jaar later staan er al 318 voor onze kust, de 44 turbines van het nieuwe windpark Northern meegeteld. Northern is het zesde windpark voor onze kust. Ontslagnemend premier Charles Michel heeft het vanmorgen officieel geopend, 23 kilometer op zee.

Tegen volgend jaar worden nog 3 windparken gebouwd, maar daarna is de ontplooiing van de windcapaciteit op zee onzeker en vooral te traag Annemie Vermeylen, secretaris-generaal van het Belgisch offshore platform

De zes windparken samen produceren evenveel elektriciteit als 1.600.000 gezinnen verbruiken. Daarmee staat België op de vierde plaats in Europa, na het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken. Ons land produceert meer energie op zee dan Nederland.

“Om onze goeie positie te blijven behouden, moeten we een versnelling hoger schakelen”, zegt Annemie Vermeylen, secretaris-generaal van het Belgisch offshore platform, dat de bedrijven en investeerders van de Belgische windparken op zee verenigt. “Tegen volgend jaar worden nog 3 windparken gebouwd, maar daarna is de ontplooiing van de windcapaciteit op zee onzeker en vooral te traag.”

Het Belgisch offshore platform kijkt naar de federale regering om snel een beslissing te nemen. De regering Michel I heeft in het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 wel al nieuwe zones voor windparken aangeduid, voor de kust van De Panne. Maar wie die windparken precies mag bouwen, wordt pas ten vroegste in 2023 toegewezen. De aansluiting van de nieuwe windmolens kan zelfs ten vroegste in 2026. “We vragen met aandrang aan de federale regering om die procedure te versnellen”, zegt Annemie Vermeylen nog. “De netbeheerder zou de windparken ook sneller moeten aansluiten op het hoogspanningsnet. We willen dat de nieuwe windparken ten laatste in 2024 operationeel kunnen zijn. Niet onbelangrijk, want de nieuwe parken zouden de elektriciteitsproductie op zee kunnen verdubbelen, voldoende om alle Belgen thuis van stroom te voorzien.