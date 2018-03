"Als ik stop met blowen, zal ik drinken en vechten" 01 maart 2018

02u44 0

Een 25-jarige man uit Knokke kreeg ondanks zijn brutale gedrag tegenover de justitie-assistent toch een nieuwe kans van de strafrechter.





F.T. werd op 12 februari vorig jaar bij een verkeerscontrole in Gent betrapt met drugs in zijn BMW. In een zak onder de zetel stak cannabis, net als in de koffer. In zijn linkersok had de man 10 lsd-strips verstopt. En bij een nieuwe verkeerscontrole op 11 juli bleek hij alweer 4 gram cannabis bij te hebben. De procureur eiste 18 maanden cel en een verbeurdverklaring van 3.750 euro. F.T. gedroeg zich onbeschoft tegenover de justitie-assistent. "Ik kan niet stoppen met blowen, want dan ga ik drinken en nog meer ambras maken en vechten. Wil je dat misschien? En die rechter zal me toch niet zwaar straffen", pochte hij. Pas gisteren leek hij aan te geven dat hij toch aan zijn probleem wil werken. Hij werd in de drugsbehandelingskamer gestopt en moet op 19 april attesten voorleggen. (JHM)