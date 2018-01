"65 jaar oude familierecepten in ere houden" KOFFIE VAN DUMOLYN IS ERKEND ALS WEST-VLAAMS STREEKPRODUCT BART HUYSENTRUYT

02u42 0 Benny Proot Emiel en Christophe Croquet samen met Roger Dumolyn bij een grote koffiemolen. Knokke-Heist De verschillende koffieproducten van Dumolyn, langs de Natiënlaan in Knokke, zijn erkend als West-Vlaams streekproduct. Al 65 jaar maakt Dumolyn zonder hulp van computers ambachtelijke koffie. Sinds vorig jaar staat Christophe Croquet (40) aan het roer. "Parrein Roger is supertrots", glundert hij.

In 1953 startte Roger Dumolyn (86) de bekende koffiebranderij op in Knokke-Heist. Doorheen de jaren werd de branderij steeds professioneler en bouwde de zaak een stevige reputatie op. Veertig jaar na de start nam schoonzoon Emiel Croquet (70) het roer over. Kort nadien verhuisde de zaak van de Dumortierlaan naar de huidige stek in de Natiënlaan in Knokke. Christophe Croquet (40), de derde generatie, laat sinds vorig jaar een nieuwe wind door de branderij waaien zonder aan de ambachtelijke manier van werken te raken. De koffiebrander wordt manueel bediend en de mengelingen zijn familierecepten die door de jaren werden aangepast aan de vraag van de markt. Typisch voor Dumolyn-koffie is de zachte smaak. "Die familierecepten zijn eigen aan ons bedrijf en worden door onze klanten - bedrijven, horeca én particulieren - erg gesmaakt", zegt Christophe.





Benny Proot Het authentieke koffiehuis langs de Natiënlaan.

Nespresso

"We zijn vrij uniek in wat we doen. Nog geen enkele computer kwam eraan te pas. We maken hoogstaande koffie, die niet op de maag blijft liggen. De bonen worden zorgvuldig geselecteerd en komen uit Zuid-Amerika en Afrika. We branden dagelijks bonen, zodat alles altijd vers in de winkel ligt. Sinds kort hebben we onze eigen capsules voor de populaire Nespresso-machines. Dankzij Nespresso is koffie weer hip geworden. We springen graag mee op die kar. Al bieden we ook thee aan en spelen we in op de hype van de slow coffee."





"Levenswerk"

De gedroogde koffieschillen (afval) levert Christophe aan een bedrijf dat oesterzwammen kweekt, waar ze de schillen gebruiken als compost. De wijzigingen die Christophe doorvoerde Christophe gebeurden onder het goedkeurend oog van zijn voorgangers. Want zowel opa Roger als papa Emiel komen nog geregeld de zaak bezoeken. "Papa steekt vaak nog een handje toe, want dit blijft toch vooral een eenmanszaak", zegt Christophe. "En 'parrein' komt de branderij sporadisch nog eens bezoeken. Dan zet hij zich bij en drinkt een koffietje (lacht)." Dat de koffie van Dumolyn nu erkend is als streekproduct doet de drie glimmen van trots. "Fantastisch", vindt opa Roger.





"Het is een levenswerk van onze familie die nu ook door de sector erg geapprecieerd wordt. Dat doet deugd. Het is ook prachtig om te zien hoeveel energie en passie Christophe in de zaak stopt."