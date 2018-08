Wings and Wheels 09 augustus 2018

02u26 0

Het militair domein van Ursel is op zaterdag 11 en zondag 12 augustus het decor voor een nieuwe editie van Wings and Wheels. Telkens van 9 tot 17 uur worden de bezoekers ondergedompeld in de sfeer van de oorlogsjaren. Er is een militariabeurs met tientallen internationale standen. Er staan oude legervoertuigen en oude vliegtuigen op het tarmac. Zaterdag en zondag vliegen ook oude oorlogsvliegtuigen over. De sfeer wordt gemaakt door doedelzakspelers, optredens en re-enactmentgroepen die een duik nemen in de tijd van de oorlogsjaren.





Een dagticket kost 10 euro. Een weekendticket kost 15 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen. Info: www.wingsandwheels.be. (JSA)