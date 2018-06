Werken in drie straten 30 juni 2018

02u40 0 Knesselare Begin juli starten wegenwerken in drie straten in Knesselare. Het gaat om de Aalterseweg, Middelweg en Zuidleiestraat.

Op maandag 2 juli start de aannemer in de Aalterseweg. "Een aannemer freest het slechte wegdek ter hoogte van de bedrijvenzone af en giet er een nieuwe asfaltlaag", zegt schepen Sabine Van Wonterghem (Groep 9910). "De werken zullen twee of drie dagen duren. Het kruispunt met de N44 wordt tijdens de werken afgesloten. De omleiding loopt via Buntelaerestraat en Stekelhoek."





In de week van 2 tot en met 6 juli starten ook de werken in de Middelweg, tussen de twee knooppunten van Kleine Dries. De strook tussen de rijweg en het fietspad wordt aangepast. De aannemer werkt zo dat de opritten van de woningen langs het traject bereikbaar blijven tijdens de werken. Het verkeer op de Middelweg kan beurtelings passeren langs de werf.





Vanaf woensdag 4 juli tenslotte herstelt een aannemer het slechte wegdek ter hoogte van de aansluiting met de Hoekestraat. De werken zullen twee dagen duren. De Zuidleiestraat wordt afgesloten voor alle verkeer. De omleiding loopt via Hoekestraat, Kneukelstraat en Buntelaerestraat.





(JSA)