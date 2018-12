Werken duren langer: baan tussen Ursel en Zomergem opent pas in april Joeri Seymortier

26 december 2018

11u18 0 Knesselare De baan tussen Ursel en Zomergem gaat nog niet open. Dat zal pas in april van volgend jaar gebeuren.

De werken in de Gentseweg en de rest van de verbindingsbaan tussen Ursel en Zomergem gaan een pak langer duren dan eerst gepland. Op het grondgebied Zomergem zijn de werken al klaar. Maar in Ursel moet een pak langer gewerkt worden dan eerst gedacht. “De eerste planning was dat de werken eind dit jaar klaar zouden zijn, maar dat lukt niet”, zegt schepen van Openbare Werken Sabine Van Wonterghem (Groep 9910) van Knesselare. “De riolering in de Rozestraat moet ook vernieuwd worden, en dat was eerst niet voorzien in de planning. Men is nu bezig aan de kant van de onpare nummers in de Rozestraat. Vanaf het kruispunt Berkenstraat en Veldkruisstraat richting Zomergem, kreeg de weg al een nieuwe toplaag in asfalt. De fietspaden zijn aangelegd. Het einde van de wegenwerken is dus voorzien voor april.”

Door de werken zijn er nu ook problemen in de Berkenstraat. Die lag al niet goed, maar door het extra verkeer met de omleidingen, is de Berkenstraat nu nog slechter. Na de werken zal ook daar een nieuwe toplaag gelegd worden.