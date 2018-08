Vleermuizen spotten met batdetector 25 augustus 2018

Ursel/St-Laureins





Natuurpunt organiseert vandaag de 'Nacht van de Vleermuis' in het Meetjesland. Gewapend met een 'batdetector' trek je 's avonds het bos in, op zoek naar vleermuizen. In Sint-Laureins wacht gids Simon Trenson je vandaag om 20 uur op, op het dorpsplein. Gids Peter De Bock verwacht je om 19.30 uur aan het veldkruis in de Veldkruisstraat in Ursel. Ook in de natuurgebieden Zuurhoek en Molenmeers in Vinderhoute vindt een activiteit plaats. Stephan Boulez wacht je op om 19.30 uur aan Cohousing, Bergstraat 14 in Vinderhoute. (JSA)