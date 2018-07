Vita Roka te zien in 'Met Vier in Bed' 09 juli 2018

De B&B Vita Roka in Ursel is volgende week te zien in het VTM-programma 'Met Vier in Bed'. Ronny en Karin Schelstraete mogen eerst drie keer elders in Vlaanderen gaan slapen, en nodigen donderdagavond dan hun tegenkandidaten uit in hun B&B, op de baan tussen Aalter en Eeklo. "We hebben tien jaar lang een beenhouwerij uitgebaat en speelden al langer met het idee om iets anders te doen", zegt het koppel. "Het werd een B&B in een pand van Ronny's grootouders. De boerderij werd helemaal verbouwd tot een modern pand met drie slaapkamers en een binnenzwembad." Ronny is wel al weer aan de slag in een slagerij. Karin runt nu de B&B. Met Vier in Bed, van vandaag tot donderdag, rond 21.15 uur op VTM. (JSA)