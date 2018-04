Verwarring rond omleiding 19 april 2018

Er heerst verwarring rond een groot omleidingsbord op de Plaats. Daar staat een groot verbodsbord in de richting van de Kloosterstraat en Oedelem. Door werken in de Knesselarestraat wordt al het verkeer richting Beernem gestuurd. Er hangt wel een vermelding onder dat de handelaars in de Kloosterstraat bereikbaar zijn. Maar wie niet in Knesselare woont, weet niet tot hoe ver hij kan doorrijden. "De werken gebeuren in Oedelem", zegt schepen Sabine Van Wonterghem (Groep 9910). "Je kan al onze handelaars in de Kloosterstraat en ons sportcentrum dus perfect bereiken. Eenmaal de provinciegrens over, kan je niet meer door richting Brugge. Vandaar dat dit in het centrum van Knesselare al aangeduid moet worden." (JSA)